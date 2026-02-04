Kim Kardashian und Lewis Hamilton: Freunde äußern Bedenken

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) legen in Sachen Liebe ein enormes Tempo vor: Nach heimlichen Treffen in London, den Cotswolds und Aspen sollen der Reality-Star und der Formel-1-Champion nun ihr bereits viertes Date über den Wolken verbracht haben – an Bord von Lewis' luxuriösem Privatjet über Los Angeles. Die zwei, die sich seit über zehn Jahren kennen und damals noch mit ihren Ex-Partnern Kanye West (48) und Nicole Scherzinger (47) unterwegs waren, werden aktuell in Paris gesehen, wo sie im Luxushotel Le Bristol untergekommen sein sollen. Während Kim dort ihre NikeSKIMS-Kollektion promotet und zwischen Terminen immer wieder intime Einblicke aus ihrem Hotelzimmer mit Blick auf den Eiffelturm postet, kochen die Gerüchte um eine neue Jetset-Romanze mit dem Rennfahrer weiter hoch.

Für frischen Zündstoff sorgen Stimmen aus dem Umfeld von Nicole Scherzinger: Freunde der Sängerin äußern gegenüber Sun Bedenken und beschreiben Lewis als launisch und "schwer zufriedenzustellen". Ein Insider zeichnet das Bild eines Mannes, der "heiß und kalt" sein könne, mal großzügig und verliebt, dann wieder streitlustig und tagelang abgetaucht. "Es gab eine wirklich fiese Ader", so der Tenor, Tränen habe es öfter gegeben. Die Beziehung von Lewis und Nicole lief bekanntlich zwischen 2007 und 2015 immer wieder an und aus. Auf Nachfragen teilten Vertreter von Kim, Lewis und Nicole laut Daily Mail bisher keine Stellungnahmen. Währenddessen scheint die Reisechronik des neuen Duos weiterzugehen: Mal London-Hotelnächte, mal Kurztrip im Jet, jetzt Paris – und dazu Kims Story-Updates mit Cheesecake im Bett und Streaming-Programm.

Kim und Lewis kennen sich seit Jahren, posierten 2014 in London noch mit ihren damaligen Partnern für Fotos und mischten später im privaten Rahmen bei Feiertagen im Freundeskreis. Die Unternehmerin verbringt ihre freie Zeit am liebsten mit ihren vier Kindern, teilt gelegentlich intime, aber kontrollierte Einblicke aus dem Alltag und bewahrt bei neuen Bekanntschaften meist Diskretion, bis die Dinge offiziell sind. Lewis, der in der Vergangenheit mit hochkarätigen Stars wie Shakira (49) und Nicki Minaj (43) in Verbindung gebracht wurde, ist als leidenschaftlicher Jetsetter bekannt. Bleibt abzuwarten, ob diese beiden Welten langfristig harmonieren.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Lacma, Arnold Jerocki/Getty Images for Dior Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton, im Mai 2025