So viel hat Stephen Dürr im Dschungelcamp abgenommen

Das Abenteuer im australischen Busch hinterlässt bei jedem Promi seine Spuren – meistens auch auf der Waage. Nachdem Stephen Dürr (51) das Camp verlassen musste, stand für ihn der obligatorische Check-up bei Dr. Bob (76) an. In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, lüftete der Schauspieler nun das Geheimnis um seinen Gewichtsverlust. "Ich habe interessanterweise – Dr. Bob hat mich gewogen, als ich rausgekommen bin – exakt vier Kilo abgenommen", verriet Stephen sichtlich fasziniert von der Punktlandung auf der Waage. Sein Hunger auf den Sieg wurde längst von einem ganz anderen Verlangen abgelöst: Schokolade.

Stephen kann es kaum erwarten, die Reis-und-Bohnen-Diät hinter sich zu lassen. Sein größter Wunsch für die Zeit nach dem Dschungel ist herrlich bodenständig. "Als Erstes gibt es einen richtig großen Schokokuchen, den ich mit meiner Familie esse", verriet er im Gespräch. Nach den kargen Rationen im Camp scheint die Aussicht auf einen leckeren Schokokuchen für ihn der wahre Luxus zu sein. In die Völlerei stürzen darf sich Stephen aber noch nicht. Er erzählte, dass Dr. Bob ihm klare Anweisungen für die ersten Tage nach dem Camp gegeben hat: Sein Magen müsse sich Schritt für Schritt wieder an normales Essen gewöhnen, deswegen seien nur kleine Portionen erlaubt.

Bevor die große Tortenschlacht beginnt, stand für Stephen aber erst einmal Quality Time auf dem Plan. Die Familie hat bereits eine offizielle "Kuschelzeit" einberufen, um die Trennung wiedergutzumachen. Nach seinem Abschied aus dem Camp wartet zu Hause ein vertrautes Programm, bei dem gemeinsame Stunden und kleine Genussmomente im Mittelpunkt stehen. Für viele Fans, die seinen Abgang im Netz bedauerten, bleibt der beliebte Camper damit auch außerhalb des Dschungels der bodenständige Familienmensch, der im TV mit Humor und Herz auffiel.

Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

Stephen Dürr und Hardy Krüger Jr. im Dschungelcamp 2026

