So meistern Giulia Siegel und Ludwig Heer die Fernbeziehung

Glitzer, Blitzlicht und ein Satz mit Krawall-Potenzial: Auf der Lambertz Monday Night zeigten sich Giulia Siegel (51) und Ludwig Heer (44) Seite an Seite – sie im funkelnden Silberkleid, er ganz in Schwarz – und sprachen offen über ihr Liebesmodell. Seit neun Jahren pendeln die Moderatorin und der Koch zwischen ihren Wohnorten hin und her, und genau diese Distanz sei für sie ein Erfolgsrezept, wie Ludwig gegenüber RTL sagte. "Wir haben jetzt seit neun Jahren eine Fernbeziehung und ich würde sagen, das ist schon ein bisschen was Spezielles", erklärte der TV-Koch am Montagabend auf dem roten Teppich in Köln. Mit einem Augenzwinkern legte er nach, die Distanz halte ihre Liebe frisch. Giulia hörte genau hin – und hatte dazu noch etwas zu sagen.

Denn ganz so einfach sei es dann doch nicht, entgegnete die Reality-Bekannte, nachdem Ludwig die Vorzüge des Pendelns lobte. "Eine Fernbeziehung hält die Beziehung frisch? Na ja... da gehört schon ein bisschen mehr dazu", hielt Giulia fest und machte klar, dass Vertrauen, Kommunikation und gemeinsame Pläne ebenso wichtig sind. Ludwig blieb locker, lachte – und schob den Satz nach, der kurz für ein Raunen sorgte: "Sie würde mir schon etwas auf die Nerven gehen, wenn ich sie sieben Tage um mich hätte", sagte er im Gespräch. Ein Scherz mit Charme, der bei Giulia erst für hochgezogene Augenbrauen sorgte, dann aber im romantischen Kuss endete. Die Botschaft: Sprüche hin oder her – am Ende zählen Zuneigung und ein gemeinsamer Rhythmus, der für beide funktioniert.

Kennengelernt haben sich Giulia und Ludwig über einen Freund, geblieben sind viele getrennte Wochen – und ebenso viele Wiedersehen. Der Koch, der seine Leidenschaft in der Familiengastronomie entdeckte, und die dreifache Mutter zeigen seit Jahren, wie man Alltagslogistik und Gefühl unter einen Hut bringt: getrennte Adressen, dafür klare Absprachen und bewusste Zeit zu zweit. In ihrer Vergangenheit gab es öffentlich ausgetragene Reibungen und kleine Spitzen, etwa rund um Fitness und Figur, die beide nicht aus der Bahn warfen. Heute wirken sie eingespielter: Sie schwärmt auf Instagram von "Love of my life", er lobt den Schwung, den das Wiedersehen bringt. Und wenn es doch mal knirscht, scheint Humor ihr kleinstes gemeinsames Geheimnis zu sein.

Anzeige Anzeige

36526057 Giulia Siegel und Ludwig Heer im September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer bei der Lambertz Monday Night im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, TV-Persönlichkeiten