Was hat Scarlett Johansson mit Lively-Baldoni-Drama zu tun?

Neuer Wirbel im Fall um Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42): Eine bislang unveröffentlichte Audioaufnahme zieht plötzlich Scarlett Johansson (41) in den Strudel des Rechtsstreits. In dem fast 40-minütigen Mitschnitt, den Filmemacherin Claire Ayoub aufgezeichnet haben soll, schwärmt Wayfarer-Mitgründer und Investor Steve Sarowitz von seiner Zusammenarbeit mit Scarlett und vergleicht sie direkt mit Blake. Die Aufnahme, die US-Medien wie Page Six und das Magazin Us Weekly zitieren, wurde von Blakes Anwaltsteam in das laufende Verfahren eingebracht. Steve spricht über Dreherfahrungen und vergleicht, wer wie am Set agiert – ein brisanter Einblick, der kurz vor Prozessbeginn am 18. Mai für neue Schlagzeilen sorgt.

Der Milliardär schildert in der Aufnahme seine Eindrücke von Scarletts Regiedebüt "Eleanor the Great" und spart nicht mit Lob: "Sie war so cool, ruhig, gefasst und selbstbewusst … und nett", sagt er den Berichten zufolge. Über Blake sagt er im selben Gespräch: "Es ist so interessant, weil man mit so vielen Leuten arbeitet. Fast alle sind nett, und dann gibt es Blake – sie ist völlig anders als alle anderen. Nicht, dass ich etwas Schlechtes über sie sagen will, aber sie ist anders." Außerdem erklärt Steve: "Ich denke, die meisten sehen, dass wir nett sind, und sind nett zurück. Ich glaube, manche haben einfach vergessen, nett zu sein." Die Aufnahme wurde als Beleg von Blakes Seite in das Verfahren eingebracht. Claire hatte bereits 2025 in einer Erklärung von "wiederholten negativen Interaktionen" und "verbaler Herabsetzung" durch Justin und Wayfarer berichtet.

Privat verbindet die Beteiligten eine komplizierte Geschichte: Scarlett war von 2008 bis 2011 mit Ryan Reynolds (49) verheiratet, der seit 2012 mit Blake liiert ist und mit ihr eine Familie gegründet hat. Scarlett ist inzwischen mit Comedian Colin Jost (43) verheiratet und hat sich als Produzentin und Filmemacherin neben ihrer Schauspielkarriere etabliert. Justin ist selbst verheiratet und Vater, inszenierte sich lange als engagierter Unterstützer von Frauenprojekten und Gleichberechtigung. Genau dieser Anspruch steht nun im Zentrum der Vorwürfe und Nachrichten, die aus Chats, Sprachnachrichten und Aussagen von Kolleginnen stammen – und die zeigen, wie emotional aufgeladen und persönlich dieses Hollywood-Drama inzwischen geworden ist.

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

IMAGO / Cover-Images Scarlett Johansson in New York City

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin