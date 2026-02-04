Dieser Single verkauft die Matchbox bei "Are You The One?"

Eine Chance auf Erkenntnis – und dann der Knall: In der neuen Folge von Are You The One? standen Evi und Laura kurz davor, gemeinsam die Matchbox zu betreten, um zu klären, ob sie ein Perfect Match sind. Der Moment: in der Villa, als Moderatorin Sophia Thomalla (36) ansetzt und ein Angebot in den Raum stellt – hier und jetzt. "Ich würde mich freuen, wenn mir einer von euch die heutige Matchbox verkauft", sagt Sophia. Noch bevor der Preis fällt, ruft Aurora quer durch den Raum "Verkauft!" und klatscht in die Hände. Erst danach legt Sophia nach: 5.000 Euro – mit dem Haken, dass Evi und Laura nie wieder in die Matchbox dürfen. Es ist der Deal des Abends, geschlossen in Sekunden, mitten unter den anderen Singles.

Die Reaktionen? Ein emotionales Durcheinander. Noel winkt ab: "Sind wir fein mit." Linda stellt sich hinter Aurora: "Ich hätte es genauso gemacht." Andere schäumen vor Unverständnis: Jerry und Tonia kritisieren, dass Aurora zustimmte, ohne die Summe zu kennen – zu wenig Geld für eine so große strategische Einschränkung. Adrianna nennt die entgangene Antwort "super, super wichtig". Aurora verteidigt ihre Blitzentscheidung mit einem knappen "Ich bin Studentin, ich muss gucken, wo ich bleibe." Evi und Laura, die gerade eben noch vor der Matchbox standen, zeigen sich erst pragmatisch – sie halten sich ohnehin nicht für ein Perfect Match und hofften deshalb auf eine "gescheite" Summe für alle. Ihre Vorstellung: 50.000 Euro für den Cast. Als Sophia die 5.000 Euro bestätigt, kippt die Stimmung. Evi platzt heraus: "Das ist nicht dein Ernst. Du Dummkopf. Aurora, warum Aurora… Sie hat das Spiel gefickt. Für 5000 Euro, das ist räudig, Bruder."

Schon in den Wochen zuvor sorgten vor allem Marla und Jerry für Gesprächsstoff – ihr ständiges Hin und Her bestimmte die Schlagzeilen. Während manche Zuschauer das Duo als pures Drama empfanden, konnten sich andere das Augenrollen kaum verkneifen. "Die Folgen handeln ja bisher nur von Jerry und Marla. Von den anderen bekommt man leider nicht viel mit", klagte ein User auf Instagram. "Zeigt mal die anderen Kandidaten, es dreht sich gefühlt alles um Jerry und Marla. Also langsam reicht es", forderte ein anderer genervt. Trotz aller Vorwürfe änderte sich an der Dauerpräsenz der beiden wenig. Selbst nach lauten Streits und Sprüchen wie "Die kann nur mit ihrem Optischen prahlen, der Rest ist Kernschrott. Die kannste wirklich vergessen", den Jerry im Einzelinterview austeilte, herrschte kurze Zeit später wieder Zärtlichkeit zwischen den beiden.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

Anzeige