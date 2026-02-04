Antisemitismus-Vorwurf: RTL löscht Sequenz aus Stefans Show

Krach um Stefans (59) Late-Night-Spin-off bei RTL: In der Ausgabe vom 27. Januar, ausgerechnet am Internationalen Holocaust-Gedenktag, wurde in einem Einspieler über Gil Ofarim (43) hergezogen – mit der Behauptung, der Sänger trage ein "Betrüger-Gen", das er einem erfundenen "Onkel Samuel" zu verdanken habe. Untermalt wurde das von einer Szene mit einem Markthändler, der heimlich Äpfel einsteckt, dazu Bilder tanzender ultraorthodoxer Männer. Der Clip lief in "Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach" und löste noch in der Nacht heftige Vorwürfe aus. Autorin Susanne Siegert wetterte bei Instagram: "Das sind keine Witze, sondern Nazi-Propaganda und Antisemitismus", und fragte, ob man "nicht bei RTL, sondern in dieser Präsentation der Hitlerjugend" gelandet sei. Auch Moderatorin Ruth Moschner (49) schrieb: "Antisemitismus ist nicht nur wieder salonfähig, es entwickelt sich auf allen Ebenen in Richtung: Comeback der 1930er."

Die Jüdische Allgemeine verurteilte den Einspieler scharf. Ayala Goldmann kritisierte, am Gedenktag werde im TV vermittelt, Antisemitismus sei "normal und sogar lustig", und forderte Konsequenzen. Die gab es: RTL nahm den Beitrag offline, die Folge vom 27. Januar ist auf RTL+ verschwunden. Ein Sprecher erklärte der Bild: Man habe sich "humoristisch überspitzt" mit Gils öffentlichem Auftreten und den bekannten Betrugsvorwürfen befasst, alle Dschungelcamp-Teilnehmenden seien satirisch porträtiert worden, mit "bewusst überzeichneten, fiktionalen und teils absurden Bildern". Weiter heißt es: "RTL weist jede Form von Antisemitismus entschieden zurück. Zugleich sehen wir ein, dass der Einspieler zu Missverständnissen führen könnte." Künftig wolle man Inhalte "noch sensibler daraufhin prüfen, welche Deutungen sie ermöglichen."

Gil Ofarim steht seit Jahren im Scheinwerferlicht – als Sänger, aber auch wegen der später widerlegten Hotel-Anschuldigung, die seine öffentliche Wahrnehmung geprägt hat. Privat ist der Musiker Vater von zwei Kindern. Stefan Raab, der als Produzent hinter zahlreichen TV-Erfolgen steht, hat sich seit seinem Rückzug aus dem Moderationsalltag immer wieder mit neuen Formaten ins Gespräch gebracht. In der Branche wird er als Tüftler beschrieben, der mit spitzer Feder Humor testet, bevor er ihn auf Sendung schickt. Viele, die mit Stefan gearbeitet haben, erzählen, dass abseits der Kameras gern gemeinsam gelacht wird – und dass er Teamloyalität schätzt, wenn es stürmisch wird. Gil wiederum suchte in ruhigeren Momenten oft den Kontakt zu seiner Familie, wenn die Schlagzeilen besonders laut waren.

