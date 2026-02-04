Das sagt Samira Yavuz' Mama über Noch-Schwiegersohn Serkan

Samira Yavuz (32)' Mutter Inge weiß selbstverständlich über die Geschichte von ihrer Tochter und ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) Bescheid. Sie war von Anfang an eingeweiht, wusste bereits nach Serkans erstem Seitensprung Bescheid – nachdem Serkan es seiner Frau gebeichtet hatte, erzählte sie ihrer Mama davon. "Also natürlich fand ich das nicht toll, aber ich weiß auch, wie 'ne Samira ist und ich verstehe das auch, aber er bleibt halt der Papa der Kinder", verrät Inge im "Ich bin ein Star"-Podcast, was sie sich damals zu diesem Zeitpunkt dachte. Sie habe ihrer Tochter gut zugesprochen: "Mensch, überleg dir das doch, wenn ihm das leidtut und wenn das jetzt halt eine einmalige Sache ist, ob man dann nicht doch..." Dass ein solcher Vorfall niemals vergessen werden könne, sei ihr klar gewesen, aber sollte das nicht noch einmal vorkommen und Serkan sich weiterhin Mühe geben, wäre eine zweite Chance in ihren Augen im Sinne der Familie wohl die bessere Lösung gewesen.

Außerdem seien seitens Samira auch noch große Gefühle im Spiel gewesen. Doch als dann weitere Seitensprünge ans Licht kamen, war auch für Inge klar, dass es "vorbei" ist. "Dann gibt es auch keine Chance mehr, dann kann man auch die Familie nicht mehr retten", betont sie. Neben Samira hat auch ihre Mutter Serkan daraufhin mit seiner Tat konfrontiert, erklärt sie im Podcast. Glücklicherweise habe sie bei ihm bemerkt, dass er sich für sein Verhalten schäme: "Er hat sich natürlich auch geschämt. Zu Recht. Also ich meine, das ist klar, er ist da nicht so wie Eva. Bei Eva kennt ja kein Schamgefühl, also mein Schwiegersohn dann doch." Per WhatsApp-Nachricht habe Inge ihm klargemacht: "Klar ist das nicht schön, was passiert ist, und ich heiße das auch nicht gut. Aber es sind eben zwei Kinder da." Man werde sich immer wieder über den Weg laufen und so konnten sie das Thema im Sinne der Familie "ganz gut klären".

Und in den Augen von Samiras Mama scheint Serkan auch im Sinne seiner Kinder zu handeln. "Man kann natürlich einen Rosenkrieg starten, ich hätte das befeuern können. Ich meine, auch ich könnte ein Buch über meinen Schwiegersohn schreiben, würde aber auch solche Sachen niemals preisgeben. [...] Es waren ja dann nicht nur die Fremdgänge, es waren ja auch andere Probleme, aber da spricht man nicht drüber, man muss eben auch auf die Familie schauen. Da sind zwei Kinder und das ist der Papa der zwei Kinder", erklärt sie und betont abschließend: "Meine Tochter hatte diesen Papa nicht, umso wichtiger, dass die zwei den haben und er kümmert sich ja auch, er will ja auch seine Kinder sehen. Und da sag' ich halt: 'Okay, dann warst du halt ein schlechter Ehemann, aber bist dann wenigstens ein guter Papa.'"

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Inge, Mutter von Samira Yavuz

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025