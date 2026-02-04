Date mit Emmy? Christo provoziert Aleksandar Petrovic weiter

Emmy Russ (26) und Chris Manazidis sorgen mit einem raffinierten Social-Media-Spiel für Aufsehen: Vor wenigen Tagen tauchten bei beiden scheinbar harmlose Date-Schnappschüsse auf – allerdings ohne Nennung des jeweils anderen. Ort der Andeutung: ein Fahrstuhl mit riesigem Strauß roter Rosen, dazu ein verdecktes Gesicht und viele Fragen. Als ein Fan ihn auf Instagram direkt fragte, ob er wirklich mit der Blondine verabredet war, legte der Realitystar nach. "Weiß nicht, wovon du redest. Hatten wir ein Date?", schrieb er, markierte dabei Emmy und befeuerte den Wirbel damit erst recht. Der Zeitpunkt der Posts und die abgestimmte Geheimniskrämerei lassen die Kommentarspalten explodieren.

Hintergrund der Spekulationen: Viele Follower werten die Inszenierung als indirekten Seitenhieb gegen Aleksandar Petrovic (34). Der Realitystar soll sich zuvor in einer Kennenlernphase mit Emmy befunden haben und dabei unangenehm aufgefallen sein – inklusive Flirts mit einer guten Freundin der Influencerin. Aleks zeigte sich im Netz bereits sichtlich gereizt und kommentierte Emmys Aktion verärgert. Genau hier setzt Chris nun an und gießt mit seiner scheinheiligen Antwort und dem Rosengrüße-Fahrstuhlbild weiteres Öl ins Feuer. Konkrete Bestätigungen bleiben beide schuldig, doch die Kombination aus markiertem Profil, passenden Bildmotiven und zeitnahen Reaktionen hält die Gerüchtewelle oben.

Vor zwei Tagen heizte Aleks die Spekulationen weiter an. Auf schwarzem Hintergrund postete der Realitystar in seiner Instagram-Story: "Missgunst, Verrat und Toxizität im Herzen. Für digitale Aufmerksamkeit im Internet verkaufen manche sogar ihre Seele, und das billig." Den Song "Move Bitch" legte er noch als musikalische Untermalung dazu. Namen nannte er nicht, doch für viele war sofort klar: Diese deutlichen Worte spielen auf den aktuellen Wirbel rund um Emmy und Chris an. Auf Fanseiten und in den Kommentaren wurde wild spekuliert, an wen sich die Spitzen richteten. Schon beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP hatte Aleks betont, dass es zwischen ihm und Emmy zwar funke, aber keine Beziehung bestehe.

Collage: IMAGO / BOBO, Imago Collage: Chris Manazidis und Aleksandar Petrovic, Realitystars

Instagram / christo Chris Manazidis, Juli 2025

Instagram / emmyruss Emmy Russ, November 2025