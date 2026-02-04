Katie Price zeigt ein Vorher-Nachher-Foto nach Po-Operation

Katie Price (47) sorgt vor den Flitterwochen mit ihrem neuen Ehemann Lee Andrews, der laut Daily Mail in Dubai als Luxus-Escort unter dem Namen "Noah" auftreten soll, für Aufsehen: Auf Instagram präsentierte die Reality-TV-Ikone am Dienstag stolz ein Vorher-Nachher-Foto ihres Pos – frisch aufgepolstert per Liquid BBL in der Einrichtung ClinicHub. Die Prozedur soll rund zweitausend Pfund (mehr als 2.300 Euro) gekostet haben. Katie schrieb dazu "bereit für den Strand ..." und markierte Lee. Dazu zeigte sie sich in einem orangenen String, der wohl den vergrößerten, strafferen Look betonen soll. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Das Paar plant eine gemeinsame Auszeit, bei der Lee hofft, dass beide im Urlaub wieder zueinanderfinden.

Während Katie ihre neue Silhouette in Szene setzt, meldete sich Lee parallel bei Instagram und versicherte, einer Abreise stehe nichts im Weg. In seiner Story zeigte der Unternehmer, der sich selbst als Milliardär bezeichnet, einen Screenshot aus der MOI-UAE-App, die zeigt, dass seiner Reise kein Erlass im Wege steht. "Es gibt kein Reiseverbot", sagte er in dem Clip und kündigte an: "Ich mache mich in ein paar Tagen auf in meine Flitterwochen." Medienberichte, er dürfe Dubai nicht verlassen, wies er damit zurück. Zugleich erklärte er, Details zur Reise seien "exklusiv", mehr könne er nicht verraten. Zuvor war über rechtliche Streitigkeiten aus seiner Vergangenheit berichtet worden, die angeblich zu Einschränkungen geführt hätten. Er soll sogar nur wenige Monate vor der Blitzhochzeit inhaftiert worden sein...

Katie, die seit Jahren offen über Schönheitsbehandlungen spricht und als Model und TV-Star tätig ist, teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – sogar über psychische Probleme. Aktuell sorgt allerdings der rapide Gewichtsverlust sowohl bei ihrer Familie als auch bei ihren Fans für wachsende Besorgnis. Besonders ihre Mutter lege ihr eindringlich nahe, medizinische Unterstützung zu suchen – wie Katie kürzlich in ihrem eigenen Podcast "The Katie Price Show" schilderte. Auch Lee gibt sich auf Social Media sehr persönlich. "Ich lebe den glücklichsten Moment meines Lebens", sagte er in seiner Story und schwärmte von der bevorstehenden Reise mit "meinem Menschen". Für das frisch verheiratete Paar scheint der Urlaub auch eine Chance zu sein, Zeit füreinander zu finden – fernab des Alltags und öffentlicher Schlagzeilen.

Facebook / https://www.facebook.com/KatiePrice/ Katie Price, Januar 2026

Screenshot It-Girl Katie Price präsentiert ihren Hintern nach einer OP.

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews