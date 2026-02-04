Trotz Drama: Cardi B plant eine gigantische Feier für Stefon

Cardi B (33) lässt es zum Super Bowl für Stefon Diggs richtig krachen: Die Rapperin soll für den großen Football-Sonntag in San Francisco eine Luxus-Feier im Wert von rund 1,2 Millionen Dollar (umgerechnet 1.013.513 Euro) planen – nur für ihn, ihre Familien und den engsten Freundeskreis. Los geht's am Spieltag im Levi's Stadium, wo Stefon mit den New England Patriots auf die Seattle Seahawks trifft - das berichtet Page Six. Rund 100 Gäste aus beiderlei Umfeld sind eingeladen, 40 davon in einer privaten Suite im Stadion, der Rest auf Top-Plätzen in den Rängen. "Sie ist unglaublich aufgeregt und voll fokussiert", zitiert The Sun eine Quelle. Cardi will sichtbar an Stefons Seite stehen – und zwar im größtmöglichen Stil.

Für die große Sause wird offenbar an nichts gespart: Vier Privatjets sollen die Crew nach Kalifornien bringen, die Suite kostet dem Bericht zufolge etwa 125.000 Dollar (umgerechnet 105.574 Euro), die Tickets für die übrigen Gäste schlagen mit bis zu 725.000 Dollar (umgerechnet 612.331 Euro) zu Buche. Dazu kommen rund 100.000 Dollar (umgerechnet 84.459 Euro) für Drinks während des Spiels sowie weiteres Personal für Service und Catering. Und nach dem Schlusspfiff ist noch lange nicht Schluss: Unabhängig vom Ausgang des Finals ist eine private Afterparty in einer eigens angemieteten Location geplant – raumseitig rund 30.000 Dollar (umgerechnet 25.337 Euro), die Getränkerechnung soll sich auf fast 222.000 Dollar (umgerechnet 187.500 Euro) summieren. "Sie will, dass dies die Party ihres Lebens wird – für ihn, für die Familien, für alle", heißt es weiter in dem Bericht.

Brisant bleibt das Timing: Während die Vorbereitungen laufen, steht Stefon im Fokus eines Vaterschaftsdramas. Der Football-Star soll im vergangenen Jahr mehrere Kinder mit verschiedenen Frauen bekommen haben – darunter einen Sohn mit Cardi, der im November zur Welt kam. Eine frühere Partnerin, Aileen Lopera, nahm zuletzt eine Klage zurück, nachdem laut ihrem Anwalt ein Test die Vaterschaft zu Tochter Charliee Harper Diggs-Lopera bestätigt habe. Insgesamt hat der Sportler sechs Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Privat zeigen sich Cardi und Stefon dennoch innig: Der Receiver hatte kürzlich bei einer Pressekonferenz durchblicken lassen, dass große Pläne auf der Agenda stehen könnten – mit einem Lächeln und ohne endgültige Zusage. In ihrem Umfeld heißt es derweil, Cardi wolle ein klares Zeichen setzen: Unterstützung, Zusammenhalt, Familie.

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025