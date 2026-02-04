Mama Inge verrät: Stimmt die Unterhalts-Story von Samira?

Samira Yavuz (32) sorgt derzeit nicht nur im Dschungelcamp für Schlagzeilen, sondern auch außerhalb der TV-Show läuft es turbulent. Im "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Podcast sprach nun ihre Mutter, Inge, über die Ehe von Samira und ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) sowie die aktuellen Streitigkeiten rund um das Thema Unterhalt. Dabei stellte Inge klar: Ihre Tochter lüge nicht, wenn sie sagt, dass Serkan bisher keinen Unterhalt gezahlt habe. Allerdings räumte sie ein, dass sich die beiden aktuell inmitten einer anwaltlichen Klärung befinden, da auch Fragen rund um das ehemalige gemeinsame Haus und andere finanzielle Aspekte geregelt werden müssen.

Auf die Frage der Moderatorin, ob an Serkans Einwand etwas dran sei, Samira habe sich in Sachen Unterhalt nicht korrekt geäußert, reagierte Inge mit einer klaren Verteidigung ihrer Tochter. "Also ich möchte dazu sagen, meine Tochter lügt definitiv nicht", stellte sie im Podcast klar. Sie verriet, dass das frühere gemeinsame Haus der beiden Realitystars ein zentraler Punkt in der aktuellen Klärung sei und diese Themen inzwischen komplett bei den Anwälten liegen würden. Auch auf Samiras Assistentin, die zuvor von Serkan erwähnt wurde, kam sie zu sprechen und erklärte: "Sie hat ja eine persönliche Assistenz. Weil auf das ist er ja dann gegangen, dass er da auch was bezahlt hat für die persönliche Assistenz. Jetzt nicht mehr, aber hat er. [...] Er hat das halt dann auch als Art Unterhalt gesehen." Inge machte zudem deutlich, dass sie überzeugt ist, Samira habe im Dschungelcamp mehr gesagt, als im TV letztlich ausgestrahlt worden sei, und dass die endgültige Lösung der finanziellen Fragen zwischen den Ex-Partnern bleiben solle. "Ich denke mal, das sollten wir die zwei überlassen, wie das dann ist", betonte sie.

Kurz nachdem Samira im Dschungelcamp behauptet hatte, keinen Unterhalt von Serkan zu bekommen, bezog Serkan im Netz deutlich Stellung. In mehreren Instagram-Storys stellte der Influencer klar: "Ich habe bis heute andere Sachen bezahlt, die wir als 'Unterhalt' vorerst versehen haben." Weiter betonte er: "Es ist nicht wahr, dass sie nichts bekommen hat, solange es nicht offiziell berechnet und geklärt wurde." Nach eigenen Angaben habe er eigentlich vermeiden wollen, sich öffentlich zu äußern, doch die Vorwürfe hätten ihn zu der Reaktion gezwungen.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024