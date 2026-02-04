Stephen Dürr ist raus: Dschungelcamp-Fans finden das schade

Überraschung an Tag zwölf im Dschungelcamp: Stephen Dürr (51) musste am Abend die Show verlassen und den australischen Busch hinter sich lassen. Nachdem die Zuschauer per Telefon-Voting entschieden hatten, stand fest, dass der Schauspieler seine Sachen packen und das Camp räumen muss. Kurz nach der Verkündung durch die Moderatoren zeigte sich auf Instagram, wie sehr viele Fans diesen Exit bedauern. Unter einem aktuellen Beitrag des offiziellen Dschungelcamp-Accounts sammeln sich zahllose Kommentare von Zuschauern, die den Abschied von Stephen "echt schade" finden und seine letzten Auftritte nochmals feiern.

In den Reaktionen auf Instagram wird deutlich, wie sehr sich das Bild vieler Zuschauer in den vergangenen Tagen gewandelt hat. "Schade! Die letzten 2-3 Folgen hat er richtig 'geglänzt' und war super sympathisch. Schön, dass du dabei warst", schreibt ein Fan unter dem Post der Show. Eine andere Person wundert sich über das Voting-Ergebnis und meint: "Heute hat er mir gut gefallen. Schade, dass er in 'seiner besten Folge' gehen musste. Zuschauer - was macht ihr? Muss man das verstehen?" Mehrere Nutzer betonen, wie sympathisch und lustig ihnen Stephen zuletzt vorkam. Immer wieder fällt in den Kommentaren das Wort "schade", viele hätten den Schauspieler gerne noch länger im Camp gesehen.

Stephen, der vielen Fernsehzuschauern seit Jahren aus verschiedenen Serien und Reality-Formaten bekannt ist, hatte sich im Camp zuletzt von einer sehr nahbaren Seite gezeigt. Im Zusammenspiel mit den anderen Campern wirkte der Reality-TV-Star gelöst und suchte immer wieder das Gespräch, was bei einigen Mitbewohnern und Zuschauern gut ankam. Bereits vor seinem Exit galt es als offen, ob er sich im Zuschauervoting gegen Konkurrenten wie Hardy Krüger jr. (57) würde durchsetzen können, auch wenn ihm seine zunehmende Präsenz in den Folgen zusätzlichen Rückenwind brachte. Dass nun ausgerechnet dieser späte Aufschwung nicht mehr für den Verbleib im Camp gereicht hat, beschäftigt viele Fans, die ihm in den sozialen Medien zum Abschied persönliche Worte hinterlassen.

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher, Januar 2026

RTL Stephen Dürr und Hardy Krüger Jr. im Dschungelcamp 2026