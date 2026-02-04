Claudia Obert hält die Männer oft für "mental stärker"

Claudia Obert (64) reiste gemeinsam mit Dschungel-Kandidatin Eva Benetatou (33) nach Australien. Ihren Platz im Begleiter-Hotel musste die Designerin wegen eines familiären Notfalls leider frühzeitig verlassen – sie lässt es sich aber nicht nehmen, von Deutschland aus das Geschehen im Camp zu kommentieren. Gegenüber RTL äußert sie sich nun kryptisch zur Dynamik zwischen den Männern und den Frauen. "Männer sind Schweine, Frauen nur kleine. Wenn die zwei Geschlechter aufeinandertreffen, entsteht oft eine schwierige Gemengelage", erklärt sie und fügt hinzu: "Männer sind meist mental und materiell die Stärkeren."

Ihrer kleinen Weisheit über die geschlechtlichen Unterschiede fügt die Reality-TV-Bekanntheit noch einen persönlichen Rat hinzu: "Deshalb kümmert euch um euch selbst, das ist die einzige Person, auf die ihr euch verlassen könnt. Leider verzweifelt man im Dschungel am eigenen Geschlecht." Auf wen genau Claudia mit ihren Worten anspielt, lässt sie offen. Klar wird aber, dass die 64-jährige Patentante von Evas Sohn die Dynamik im Camp ganz genau beobachtet – und den ein oder anderen Kandidaten vielleicht sogar schon durchschaut hat.

Privat ist Claudia für ihre Feiern, ihre Vorliebe für Champagner und ihr Motto "Qualität hat ihren Preis" bekannt. Im Dschungelhotel galt sie als Taktgeberin der guten Laune: Wo sie auftauchte, wurde es schnell laut, gelacht und angestoßen. Nach ihrem Auszug soll die Stimmung spürbar abgeflacht sein – ein Kontrast, der zeigt, wie sehr ihr Auftreten die Begleitcrew prägte. Wer Claudia kennt, weiß: Sie liebt es, pointiert zu formulieren und Grenzen mit einem Augenzwinkern anzutesten. Hinter den Kulissen schart die Reality-Persönlichkeit gern einen kleinen Kreis um sich, der ihre Sprüche nicht nur aushält, sondern feiert – solange sie selbst das Tempo vorgibt.

Imago Claudia Obert am Flughafen Frankfurt: Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026

Imago Eva Benetatou und Claudia Obert vor dem Abflug zur RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Frankfurter Flughafen

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Realitystar