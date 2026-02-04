Untreue & Outdoor-Sex: Im Dschungel kommt es zum Spicy-Talk

Im Dschungelcamp wird es an Tag zwölf richtig intim: Im Camp sitzen Hubert Fella (58), Ariel, Samira Yavuz (32) und Simone Ballack (49) zusammen, als das Gespräch plötzlich in Richtung Sex und Beziehungen abbiegt. Auslöser ist eine direkte Frage von Ariel an Samira. "Was denkst du, wie lange ich keine Intimität mehr mit einem Mann hatte?", will die ehemalige Love Fool-Teilnehmerin wissen. Samira überlegt kurz und schätzt selbstbewusst: "Ein Jahr." Doch Ariel bremst sie sofort aus und sorgt für erstaunte Gesichter, als sie klarstellt: "Vier Monate kein Sex." Samira reagiert überrascht und findet: "Ja, okay, das ist echt lang."

Während die Frauen über Durststrecken im Bett sprechen, wird Hubert im Dschungeltelefon deutlich ausführlicher – und überraschend offen. "Sexualleben ist immer wichtig, das stärkt die Beziehung. Mal in der Dampfsauna oder auf der Wiese", schwärmt er und deutet an, dass bei ihm und seinem Partner Matthias Mangiapane (42) schon einiges ausprobiert wurde. "Wir haben ja alles schon durch", setzt die Hot oder Schrott-Bekanntheit noch einen drauf. Er erzählt, dass er mit Matthias sogar Sex auf einem Balkon direkt über dem Megapark auf Mallorca hatte. Auch in der Sauna sei es bei den beiden schon heiß hergegangen, verrät er im vertraulichen Plausch.

Zurück im Camp nutzt Ariel die gelöste Stimmung, um bei Hubert noch einmal genauer nachzufragen. Die 22-Jährige will wissen, ob Hubert in seiner Beziehung zu Matthias jemals untreu war. Der TV-Star schüttelt entschieden den Kopf und stellt klar, dass er selbst immer treu geblieben sei. Dann dreht Ariel die Frage um und hakt nach, ob Matthias denn auch immer treu war. Hubert antwortet vorsichtig und erklärt, er denke schon, könne es aber nicht mit völliger Sicherheit sagen. Ob Saunageschichten oder ehrliche Gespräche über Treue – im Camp wird deutlich, wie unterschiedlich die Kandidaten Intimität leben – und wie viel Vertrauen und Offenheit in ihren Beziehungen eine Rolle spielen.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026