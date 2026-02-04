Jill Lange spottet über Gil Ofarims Unfall im Dschungelcamp

Die vergangene Dschungelcamp-Folge sorgte kurz für Schnappatmung, denn in der Prüfung stürzte Gil Ofarim (43) und musste ärztlich untersucht werden. Aber der Sänger blieb tapfer und kehrte trotz Verletzung zurück ins Camp. Allerdings hat offenbar nicht jeder Mitleid mit ihm. So unter anderem Realitystar Jill Lange (25). Sie postete bei Instagram ein Video, in dem sie sich ein bisschen über den Vorfall lustig machte. Mit ironisch zitternder Stimme meinte sie in die Kamera: "Gil wäre gestern fast umgekommen. So knapp war es, so knapp... Es ist so stark, dass du trotzdem wieder in den Dschungel gegangen bist!" Jill scheint überzeugt, dass es keinen Unfall gegeben hat: "Glaube, er musste sich kurz mit seinem Management absprechen."

Der Clip wurde mittlerweile von Jills Seite gelöscht. Immerhin sorgte ihre Ironie für Diskussionen unter den Fans. Zwar feierten einige die Influencerin, viele gehen aber auch hart mit ihr ins Gericht. Einige Kommentare wiesen sie darauf hin, dass ein ernst zu nehmender Unfall nichts sei, über das man Witze mache. Tatsächlich wird RTL kaum Maßnahmen wie Krankenhaus und Co. ergriffen haben, wenn es kein ernster Vorfall gewesen ist. Noch in der Show erklärte Dr. Bob (76), dass es notwendig gewesen sei, genau zu checken, ob Gil bleibende Schäden davongetragen hat. Doch der Dschungel-Sanitäter konnte auch Entwarnung geben: "Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht."

Gils Unfall brachte natürlich nicht nur die Camper auf, sondern war auch das Diskussionsthema Nummer eins unter den Zuschauern. Der 43-Jährige und Eva Benetatou (33) mussten auf schwimmenden Inseln, auf glitschigem Untergrund Bälle fangen. Was die Angelegenheit noch schwieriger machte: Die beiden arbeiteten gegen die Zeit und mussten nach jeder Runde über einen schmalen, ebenfalls rutschigen Steg zu einem Buzzer. Auf Instagram sind die Fans sich einig, dass die Prüfung viel zu schwer und nicht machbar sei. "Seit wann sind Dr. Bobs Einweisungen so ausführlich und warum gab es in dieser Prüfung keine Helme, obwohl es fast in jeder Prüfung Helme gibt?", wütete ein User in den Kommentaren. Ein anderer meinte: "Das geht gar nicht, ohne runterzurutschen oder sich zu verletzen."

Instagram / jill_langee, Imago Collage: Jill Lange und Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

