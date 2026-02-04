Comeback? Yasin Mohamed verbringt Zeit mit Henna Urrehman

Instagram-Beiträge von Yasin Mohamed (34) und Henna Urrehmann bringen die Gerüchteküche zum Brodeln. Schon mehrfach deutete Henna in der Vergangenheit an, dass zwischen den beiden Realitystars mal etwas lief. Gestern trafen sie sich nun offensichtlich zum gemeinsamen Essen in einem italienischen Restaurant. Sowohl die AYTO-Bekanntheit als auch der TV-Casanova posteten Bilder der gleichen Pastateller in ihren Storys.

Auf Yasins Profil wurde es sogar noch etwas offensichtlicher: Später teilte er ein gemeinsames Foto mit der Beauty. Darauf sitzen sie eng beieinander, strahlen über das ganze Gesicht und hören gemeinsam über ein Paar Kabelkopfhörer Musik. Deuten diese Bilder etwa auch ein Comeback zwischen ihnen an? Ob sich da etwa wirklich wieder etwas anbahnt oder die beiden Münchner einfach nur gute Freunde sind, lassen sie unkommentiert. Spannend zu hören wäre es, was Gina Beckmann (25) von dieser Verbindung hält. Die Blondine hatte in der Vergangenheit sowohl eine Kennenlernphase mit Yasin als auch erst vor Kurzem mit Henna.

Rein charakterlich könnten Henna und Yasin sehr gut zueinander passen. In der Vergangenheit machten beide sehr gerne viel Party, ließen in Sachen Flirts nichts anbrennen und genossen ihr Single-Leben in vollen Zügen. Sowohl der 34-Jährige als auch Henna haben dem Partyleben aktuell aber abgeschworen. Während Yasin komplett die Reißleine zog, legte auch Henna nach Formaten wie Forsthaus Rampensau Germany und Germany Shore ein Party-Detox ein und verbrachte den Jahresanfang in Asien.

Instagram / Yasin Mohamed Henna und Yasin Mohamed, Februar 2026

Instagram / hennschka Henna Urrehman, Realitystar

IMAGO / STAR-MEDIA Yasin Mohamed, Realitystar