Dauerthema Serkan: Fans zeigen sich genervt von Samira Yavuz

Im Dschungelcamp gibt es derzeit kaum ein anderes Thema, das so präsent ist wie Samira Yavuz (32)' Ex-Partner Serkan Yavuz (32) – und genau das bringt einige Zuschauer auf die Palme. Immer wieder kommt die Beziehungsgeschichte der Realitystars am Lagerfeuer zur Sprache, besonders, weil Eva Benetatou (33) mit im Camp sitzt, die während Samiras Beziehung mit Serkan einen One-Night-Stand mit ihm hatte. Zuletzt offenbarte die zweifache Mama, dass es zwischen Serkan und Umut Tekins (28) Ex Emma Fernlund (25) bei The Power offenbar deutlich weiter ging als ein kurzer Flirt. Während viele TV-Fans das aufgeladene Beziehungsgeflecht gebannt verfolgen, zeigt ein Blick ins Netz, dass anderen der Name Serkan mittlerweile deutlich zu oft fällt.

Unter einem Social-Media-Post von Promiflash machen enttäuschte Zuschauer ihrem Frust Luft. "Hat Samira nur das eine Thema? Dachte, sie hätte mehr zu bieten", schreibt ein User und spricht damit einigen wohl aus der Seele. Ein anderer kommentiert spöttisch: "Serkan sollte Dschungelkönig werden, keiner ist da so präsent wie er." Mehrere Fans kritisieren, die jüngeren Reality-Gesichter würden im Camp nur lästern und streiten, statt persönliche Geschichten oder prägende Erlebnisse zu teilen. Eine Stimme erinnert außerdem daran, dass Samira im TV selbst mit Serkan intim wurde und dabei sogar schwanger wurde, obwohl sie nun moniert, in Realityformaten werde nur "gebumst". Auch Mitcamperin Ariel soll nach Meinung einiger User gemeinsam mit Samira "alte Kamellen" ruhen lassen – vielen reicht das Drama inzwischen.

Erst kürzlich kamen am Lagerfeuer neue Details ans Licht, die nicht nur Umut überraschten, sondern auch für sichtliche Betroffenheit sorgten. Samira offenbarte, dass Serkan und Emma nach "The Power" mehr Zeit zu zweit im Bad verbrachten, als bislang bekannt war. "Dass sie sich geküsst haben, hat man ja gesehen. Aber die waren danach noch mal eine halbe Stunde in dem Bad oben", gestand die Influencerin. Umut zeigte sich daraufhin schockiert und fragte ungläubig: "Und da haben die alles gemacht?!" Samira bestätigte dies mit einem Nicken. Für den Temptation Island VIP-Star war das ein absolutes Tabu. "Du kommst dann aus dem Format zurück und küsst mich? Ekelhaft", so seine klare Meinung.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp