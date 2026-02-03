Fans wütend: Dschungelprüfung an Tag zwölf sei "unmöglich"

Tag zwölf im Dschungelcamp und die Nerven liegen blank: Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) werden zur Prüfung "Schwierige Fanggelegenheit" geschickt – ein Wettlauf gegen die Zeit auf schwankenden Pads über dem Dschungelsee. In zehn Minuten sollen die beiden bis zu neun Sterne sichern, doch der Haken ist brutal: Nach jedem Sprint zum Steg müssen sie einen Buzzer drücken, dann bleiben nur sechs Sekunden, um sich zu positionieren, vom Ponton abzuspringen und einen Sternball aus der Luft zu fangen. Wer daneben greift oder zögert, sieht den Ball im Wasser verschwinden. Während der heiklen Prüfung verletzt sich Gil, die Challenge wird abgebrochen, wenig später kocht im Netz die Stimmung.

Auf Instagram kritisieren Zuschauer die Aufgabenstellung scharf, viele sprechen von einer "überhaupt nicht machbaren" Prüfung nach Tagen mit Reis und Bohnen. Kommentare überschlagen sich: "Die Prüfung ist schon krass schwer... beim Schauen schon anstrengend." Andere monieren vermeintliche Sicherheitslücken. "Seit wann sind Dr. Bobs Einweisungen so ausführlich und warum gab es in dieser Prüfung keine Helme, obwohl es fast in jeder Prüfung Helme gibt?", fragt ein User. Wieder andere spekulieren über die rutschigen Flächen: "Haben die extra Seife auf die Fläche gemacht?" Mehrere Fans verweisen auf das knappe Sechs-Sekunden-Fenster, das kaum Spielraum lässt: "Das geht gar nicht ohne runterzurutschen oder sich zu verletzen."

Hinter den Kulissen sorgt vor allem Gils Sturz für besorgte Nachfragen. Der Musiker wurde von den Teamärzten gecheckt und zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Dr. Bob stellte zunächst keine Auffälligkeiten fest und zeigte sich optimistisch, dennoch wurde vorsorglich geröntgt. Auch im Camp sorgte die Nachricht für Unruhe. Eva brachte die Botschaft mit bedrückter Miene ins Lager. Sie erklärte, Gil sei "unglücklich ausgerutscht und gefallen". Die Campbewohner zeigten sich betroffen. Für sie gab es dennoch gute Nachrichten: Trotz der abgebrochenen Prüfung wurde die ersehnte Essenslieferung nicht gestrichen.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026