Sarah Connors rührende Geburtstagswünsche an Sohn Tyler (22)

Tyler Terenzi (22), der Sohn von Sarah Connor (45) und ihrem Ex-Mann Marc Terenzi (47), feierte am 2. Februar seinen 22. Geburtstag. Seine Mutter ließ es sich nicht nehmen, ihren ältesten Sohn mit berührenden Worten öffentlich zu ehren. Auf Instagram teilte sie emotionale Botschaften und schrieb: "Danke, dass du mich ausgesucht hast, deine Mutter zu sein." Auch alte und neue Fotos aus Tylers Leben wurden von der Sängerin präsentiert. Tylers jüngere Schwester Summer (19), die ebenfalls aus der Ehe zwischen Sarah und Marc stammt, gratulierte ihrem Bruder ebenfalls herzlich. Sie bezeichnete ihn liebevoll als ihren "Bestie".

Bereits seit seiner Kindheit steht Tyler in der Öffentlichkeit, doch mittlerweile scheint er auch beruflich seinen Weg zu finden. Auf Social Media zeigt er sich regelmäßig beim Singen und lässt damit vermuten, dass er die Leidenschaft für Musik von seinen berühmten Eltern geerbt hat. Sarah und ihre Patchwork-Familie scheinen ihm dabei festen Rückhalt zu geben – auch das wird in den vergangenen Tagen sichtbar. Die öffentliche Zuneigung der Familie zeigt, wie stark der Zusammenhalt in der Familie Terenzi-Connor ist.

Sarah Connor, die sich trotz ihrer Prominenz bis heute bemüht, ihre Familie vor zu viel Medienaufmerksamkeit zu schützen, gewährt hin und wieder Einblicke in ihr Familienleben. Während es auf Instagram oftmals nur seltene Schnappschüsse gibt, gab es zuletzt zu besonderen Anlässen wie Tylers 19. Geburtstag Fotos von Mutter und Sohn. Sarah selbst konzentriert sich in der Öffentlichkeit zwar überwiegend auf ihre Karriere, doch die Liebe und Unterstützung für ihre Kinder zeigt sie nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern manchmal auch mit berührenden Gesten wie diesen.

Sarah Connor bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Sarah Connor und ihr Sohn Tyler

Sarah Connor und Summer Terenzi im Juni 2023

