Claudia reiste während Dschungelcamp ab: So reagierte Eva

Eva Benetatou (33) musste einen unerwarteten Moment großer Enttäuschung erleben, als sie das Dschungelcamp verließ und ihre Begleitung Claudia Obert (64) nicht wie geplant am Hotel auf sie wartete. Die Unternehmerin war aufgrund eines dringenden familiären Notfalls nach Deutschland zurückgereist, ohne Eva vorher darüber informieren zu können. "Ich war wirklich sehr überrascht, dass Claudia nicht da war. Ich wurde auch nicht vorgewarnt. Ich war auch traurig", äußerte Eva auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash dabei war. Sie habe sich darauf gefreut, von Claudia aufgebaut zu werden. Dennoch plane sie, sich bald telefonisch mit ihrer Begleiterin auszutauschen, um mehr über die Situation zu erfahren.

Doch Eva ist trotz Claudias Abreise nicht allein: Ihre beste Freundin Sina sprang ein und begleitete sie tatkräftig in der aufregenden Zeit nach dem Dschungelcamp. Sina hatte Eva nach eigenen Angaben auch schon im Hintergrund unterstützt, als Claudia noch vor Ort war. "Sie unterstützt mich hier tatkräftig, hat sie auch die ganze Zeit über gemacht im Hintergrund mit Claudia. Aber jetzt sind wir hier das Dream-Team", schwärmte Eva im Beisein von Promiflash. Zusätzlich gehört eine zweite enge Freundin jetzt zum Team, auf die Eva sich hundertprozentig verlassen kann.

Claudia hatte bereits gegenüber Bild erklärt, warum sie so plötzlich abreisen musste. "Es gab einen schweren Krankheitsfall in der Familie von Max. Deshalb fliege ich jetzt mit ihm zurück", sagte die Unternehmerin. Der spontane Rückflug bedeutete aber auch eine finanzielle Belastung, denn laut Begleitervertrag sollte die Produktion die Heimreise eigentlich erst nach dem offiziellen Finale übernehmen. Für die vorgezogene Rückreise musste Claudia nach Berichten etwa 5000 Euro selbst zahlen. Zu detaillierten Fragen wollte sich ein RTL-Sprecher nicht äußern: "Zu Vertragsangelegenheiten äußern wir uns nicht."

Imago Eva Benetatou und Claudia Obert vor dem Abflug zur RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Frankfurter Flughafen

Imago Eva Benetatou, Max Suhr und Claudia Obert am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug ins Dschungelcamp

Imago Claudia Obert am Flughafen Frankfurt vor der Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026