Morddrohung von Prinz Harry? Detektiv erhebt neue Vorwürfe

Neue Wendung im Londoner High Court: In Prinz Harrys (41) großem Verfahren gegen den Verlag Associated Newspapers Limited behauptet der Privatdetektiv Gavin Burrows, er habe eine "Todesdrohung" erhalten – angeblich von Graham Johnson, einem juristischen Rechercheur im Team des Herzogs von Sussex. Das wurde laut Hello! am Gerichtstag bekannt, an dem die Aufnahme einer Sprachnachricht thematisiert wurde. Der Vorfall steht im Zusammenhang mit dem seit dem 19. Januar laufenden Prozess, in dem Harry gemeinsam mit Prominenten wie Elton John (78), David Furnish (63), Doreen Lawrence, Simon Hughes, Sadie Frost (60) und Elizabeth Hurley (60) gegen den Publisher der Daily Mail vorgeht. Gavin, der aktuell im Ausland ist, soll nächste Woche per Video zugeschaltet werden.

Die Fronten sind verhärtet: Während Gavin die Nachricht als juristische Drohung wertet, weist ein zweiter Rechercheur, Dan Waddell, den Vorwurf scharf zurück – und behauptet, auf dem Ton sei "die Stimme von Gavin Burrows selbst" zu hören. Brisant ist auch sein Aufenthaltsort: Er verweigert dem Team des Herzogs seine Standortangabe, was Harrys Anwalt David Sherborne im Gericht als "Erpressung" des Verfahrens bezeichnete und die Sicherheitsbedenken des Zeugen als "völlig vorgeschoben" kritisierte. Auf der Gegenseite betonte Antony White KC für ANL, es gebe "keinen Streit" über die Relevanz der Aussage, die planmäßig erfolgen solle. Gavin war bereits im November in die Schlagzeilen geraten, als er erklärte, seine Unterschrift unter einer früheren Zeugenaussage sei "Fälschung" und der Inhalt "völlig falsch".

Für zusätzlichen Wirbel im Prozess sorgte bereits vor zwei Wochen ein Vorfall im Gerichtssaal: Harry wurde dort von einer Stalkerin bedrängt, die plötzlich nur wenige Schritte hinter ihm auf der Zuschauertribüne auftauchte. Die Sicherheitsexperten des Herzogs reagierten umgehend, blieben dicht an seiner Seite und informierten das Gerichtspersonal. Trotzdem hatte die Frau laut Express.co.uk regulären Zutritt zum Gebäude, was die ohnehin aufgeheizte Atmosphäre noch verschärfte. Besonders alarmierend: Die Unbekannte war kein Einzelfall – laut Medienberichten soll sie Harry schon mehrfach verfolgt und es sogar bis nach Nigeria geschafft haben.

Getty Images Prinz Harry verlässt den High Court nach dem Verfahren gegen Associated Newspapers, Januar 2026

Getty Images David Sherborne, 2011

Getty Images Prinz Harry bei der Premiere von "Cookie Queens" beim Sundance Film Festival, Januar 2026