Epstein-Akten veröffentlicht: Keine neuen Anklagen geplant

Das US-Justizministerium hat angekündigt, dass es im Fall Jeffrey Epstein (†66) keine weiteren Anklagen geben wird, nachdem Millionen neuer Akten veröffentlicht wurden. Wie der stellvertretende Justizminister Todd Blanche gegenüber CNN erklärte, ergab die Überprüfung der Staatsanwaltschaft keinen Anlass für zusätzliche strafrechtliche Schritte. Von den sechs Millionen durchgesehenen Seiten stünden nur rund 3,5 Millionen in direktem Zusammenhang mit Epstein. Dementsprechend sei die Überprüfung abgeschlossen, lediglich ein kleiner Teil der Dokumente befinde sich noch in der Prüfung durch einen Richter.

Unter den veröffentlichten Materialien finden sich zahlreiche prominente Namen, darunter Elon Musk (54), Donald Trump (79) und Bill Gates (70). Besonders ins Rampenlicht geriet jedoch Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52), deren Name in den Dokumenten mehrfach erwähnt wurde. In einer Stellungnahme drückte sie Bedauern über den Kontakt zu Epstein aus und nannte ihn "peinlich". Auch Casey Wasserman, der Organisationschef der Olympischen Spiele 2028, gab zu, in der Vergangenheit Kontakt mit Ghislaine Maxwell (64), einer engen Vertrauten Epsteins, gehabt zu haben. Beide beteuerten, die Tragweite der Verbrechen damals nicht gekannt zu haben.

Neben den Dokumenten wurde auch Epsteins umfangreiche Porno-Sammlung öffentlich gemacht. Bereits 2019 sicherten FBI-Ermittler bei Durchsuchungen in Manhattan und auf den U.S. Virgin Islands rund 170 Videos sowie zahlreiche Festplatten und Geräte. Vergangene Woche veröffentlichte das Justizministerium Teile dieses Materials – Millionen von Dokumenten und Bildern, darunter auch aufbereitete und geschwärzte Fotos, die das US-Portal TMZ zeigte. Zu sehen waren darauf nackte Frauen in Wohnungen, an Stränden oder auf den Anwesen des Straftäters, teilweise auch Epstein selbst. Die Behörden betonten jedoch, dass laut FBI keine Straftaten durch Erwachsene dokumentiert wurden. Bei manchen Frauen sei das Alter nur schwer einzuschätzen gewesen, aber es habe keine eindeutigen Hinweise auf Minderjährige gegeben.

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

IMAGO / Gonzales Photo Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

