Flirt-Eklat: Das will Eva Benetatou Patricks Freundin sagen

Eva Benetatou (33) wurde im Dschungelcamp von ihren Mitstreitern und Zuschauern vorgeworfen, sie habe sich an den vergebenen Patrick Romer (30) geschmissen. Die Reality-Bekanntheit möchte den Anschuldigungen ein Ende setzen und zieht einen deutlichen Schlussstrich – sie wendet sich auch an Patricks Freundin Annelie Henze. "Sie und er zusammen – die gehören zusammen. Und ich wünsche den beiden das Beste", stellt Eva gegenüber RTL klar und macht damit unmissverständlich klar, wie sie die Situation sieht. Außerdem fügt sie hinzu: "Gerne würde ich das Annelie auch persönlich sagen, weil sie und er zusammengehören."

Mit ihrer Klarstellung reagiert die Influencerin auf hitzige Kommentare in den sozialen Medien, die ihr eine gezielte Annäherung an Patrick unterstellten. Eva betont, dass es zwischen ihr und dem Realitystar keinerlei romantische Absichten gebe und sie eine Beziehung mit ihm kategorisch ausschließt. "Ich würde never ever irgendwie in irgendeiner Form eine Beziehung in dieser Form – nein", betont die Mutter eines Sohnes und schließt ihre Ansage mit folgenden Worten ab: "Ich habe niemals eine Intention dieser Art gehabt und ich würde auch niemals den Fehler, den ich mal gemacht habe, noch mal machen."

Schon vor drei Tagen zeigte sich Annelie sichtlich wenig begeistert von der Dschungelcamp-Teilnehmerin. Im RTL-Interview teilte sie offen gegen Eva aus: "Sie macht da jetzt einfach wieder ihre Masche draus, weil sie natürlich Angst hat, rauszufliegen." Besonders ein Vorfall aus Evas Vergangenheit – eine Affäre mit einem verheirateten Mann – blieb Annelie im Gedächtnis: "Wenn das halt deine Werte als Frau sind, dann gute Nacht!" Damit machte die Freundin des TV-Bauern deutlich, wie wenig sie von den vermeintlichen Flirtversuchen hält.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Instagram / annelie_henze Collage: Eva Benetatou und Annelie Henze

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Patrick Romer, Dchungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien