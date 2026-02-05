Herzschmerz bei Paul Potts: Verlust trifft Opernsänger hart

Paul Potts (55), der durch seinen Sieg bei "Britain's Got Talent" im Jahr 2007 weltbekannt wurde, hat auf Instagram nun einen schweren Verlust bekanntgegeben. Der Opernsänger trauert um seinen geliebten Hund Hunter, der vor wenigen Tagen eingeschläfert werden musste. Während Paul für ein Konzert in Dänemark unterwegs war, musste seine Frau Julie-Ann die schwierige Entscheidung allein treffen. In einem emotionalen Post teilte der Sänger berührende Fotos und schrieb: "Ruhe in Frieden, frecher jaulender Hund. An den meisten Morgen gab er eine recht gute Imitation eines Wolfes ab, der den Vollmond sieht."

Paul erklärte in seinem Posting, dass Hunter schon lange gesundheitlich angeschlagen war. Der geliebte Hund litt jahrelang an Schilddrüsenproblemen und schwerer Arthritis, die bei früheren Untersuchungen nicht erkannt worden war. Die Erkrankungen führten zu starken Schmerzen und schließlich zu einer immer schlimmer werdenden Lahmheit. Unter dem Beitrag sammelten sich laut Mirror binnen kürzester Zeit zahlreiche tröstende Kommentare. "Es tut mir so leid und ich schicke euch ganz viel Liebe", schrieb ein Fan. Ein anderer schrieb: "Lauf frei, lieber Hunter! Es tut mir so leid für euren Verlust."

Abseits der Bühne lebt Paul ein ruhiges Leben mit Julie-Ann, die er 2001 in einem Chatroom kennenlernte und 2003 heiratete. In einem früheren Interview mit dem Mirror erzählte Julie-Ann von dem romantischen Heiratsantrag: An Heiligabend in einem Hotel in Bristol hielt Paul plötzlich einen Verlobungsring in der Hand. "Ich war so begeistert – wie kann man so ein Weihnachtsgeschenk noch toppen?", erinnerte sie sich. Der Sänger, der 2007 mit "Nessun Dorma" zum Publikumsliebling wurde und später bei America's Got Talent: The Champions sowie bei The Masked Singer auftrat, hält sein Privatleben sonst meist zurück. Umso besonderer ist es, dass Paul den Verlust seines geliebten Hundes nun mit seinen Fans teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulpottsmusic Paul Potts mit seinem Hund Hunter

Anzeige Anzeige

Instagram / paulpottsmusic Paul Potts' Hund Hunter

Anzeige Anzeige