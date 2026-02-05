Nicht stolz? Claudia Obert kommentiert Evas Dschungel-Exit

Eva Benetatou (33) musste an Tag 13 das Dschungelcamp verlassen und verabschiedete sich damit von ihrem Traum, die begehrte Krone der Show zu gewinnen. Nach ihrem Ausscheiden erwartete die Reality-TV-Darstellerin allerdings eine Überraschung: Ihre Begleitperson Claudia Obert (64) war nicht wie geplant vor Ort, um sie zu empfangen, sondern bereits zurück in Deutschland. Claudia hinterließ Eva stattdessen eine Videobotschaft, in der sie auf ihr Verpassen einging. "Hallo Eva. Leider haben heute ein paar Leute zu wenig für dich angerufen. Ich muss gestehen, ich habe auch verschlafen", erklärte die Unternehmerin unumwunden, wie RTL berichtet.

Claudia, die Eva während ihrer Teilnahme an der Show unterstützen wollte, musste Australien aufgrund eines familiären Notfalls in der Familie ihres Partners Max Suhr (27) vorzeitig verlassen. Obwohl sie die genauen Umstände für sich behalten möchte, betont sie: "Es gibt manchmal Dinge im Leben, die man nicht in der Hand hat." In ihrer Videobotschaft bewertete die Designerin Evas Leistung im Camp eher nüchtern: "Ich kann nicht sagen, ich bin total begeistert, aber ich finde, man muss zufrieden sein." Eine klare Begeisterung für Evas Auftritt konnte sie also nicht vermitteln.

Dabei ist es nicht das erste Mal gewesen, dass Claudia mit spitzen Kommentaren gegen ihre Freundin austeilte. Schon eine Woche zuvor machte die Unternehmerin im Interview mit dem Sender deutlich, dass sie für Evas Art wenig Verständnis hat. "Eva leidet da so vor sich hin. Sie leidet auch, wenn sie die falschen Schuhe anhat. Eva ist jemand, der scheinbar unheimlich gerne leidet, der unglaublich sensibel ist", so Claudia. Im Vergleich zu Eva sei sie da ganz anders eingestellt. "Mich könnten die alle am Arsch lecken", stellte die Designerin klar. Auch in Bezug auf das viel diskutierte Liebes-Drama um Serkan Yavuz (32) sparte sie nicht mit Kritik: "Am besten, sie hätte Serkan nicht gebumst, dann hätten wir das Thema nicht. Das ist nun mal so."

Imago Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen Frankfurt vor der Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026

Instagram / claudiaobert_luxusclever Eva Benetatou und Claudia Obert im April 2025

Imago Claudia Obert am Flughafen Frankfurt vor der Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026