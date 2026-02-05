Blau angelaufen: Tanja Makarić erzählt von Notfall mit Baby

Vor ein paar Tagen meldete Tanja Makarić (28), dass ihre kleine Tochter ins Krankenhaus musste. Nun erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story, was ihrem Baby passiert ist. Zunächst kann sie Entwarnung geben: Der wenige Wochen alten Malou geht es wieder gut. Vergangenen Sonntag trank das Mädchen aber nur wenig, weshalb Tanja zunächst abpumpte und im Anschluss Pre-Nahrung zubereitete, mit der sie dann füttern konnte. Doch beim Bäuerchen verschluckte die Kleine sich: "Sie hat nicht gehustet, einfach nichts. Man hat gedacht, da steckt was fest." Eine Freundin, die da war, habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt und habe versucht zu helfen: "[Sie] ist mit ihr auf die Terrasse und hat geklopft. Sie ist dann blau angelaufen."

Tanja sei als junge Mutter geschockt gewesen und zusammen mit ihrer Freundin rief sie den Notarzt, als Malous Situation nicht besser wurde. Dieser sei dann auch schnell gekommen, nur lag wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Notruf vor: "Die dachten, es war ein 60-jähriger Mann, sie hatten einen Defibrillator, der nicht für Babys war. Sie waren total schockiert, dass es um ein neugeborenes Baby ging." Dennoch schlossen die Sanitäter das Baby an Geräte an und prüften ihre Sättigung. Malou habe auf ihre Mama zu dem Zeitpunkt wieder einen normalen Eindruck gemacht, aber die Sättigungswerte seien schlecht gewesen, weshalb sie eine Sauerstoffmaske über den Kopf bekam. Auf dem Weg zum Rettungswagen verdrehte Malou allerdings erneut die Augen und wurde blau. Tanja konnte ihre Nerven bewahren und schaffte es ihr Kind zu beruhigen – als sie stabil war, ging der nächste Weg direkt ins Krankenhaus.

Auf dem Weg ins Krankenhaus verbesserte sich Malous Sättigung und die Notärztin schaffte es auch, Tanja zu beruhigen und vor allem abzulenken. Die Ärzte in der Klinik machten dann jede Menge Tests, aber der Zustand der Kleinen und konnte schließlich erklären, was passiert sei. "Das, was sie hatte, nennt sich BRUE. [...] Man kann sich nicht erklären, warum das bei Babys passiert, aber sie ist außer Gefahr und sie ist gesund", erinnert sich die 28-Jährige. Der Vorfall hinterließ dennoch Spuren, vor allem bei Tanja. Sie erzählt, dass sie jedes Mal, wenn sie darüber spreche, direkt Panikattacken bekomme. Seitdem müsse sie auch immer wieder weinen. Das Wichtigste sei jetzt aber, dass Malou "kerngesund" sei.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou, Januar 2026