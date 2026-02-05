Ihr gönnt Natalia Osada die Dschungelkrone am meisten

Kurz vor dem großen Finale im Dschungelcamp heizt Reality-TV-Star Natalia Osada (35) die Spannung noch einmal an – und lässt im Gespräch mit Promiflash keinen Zweifel daran, wem sie den Thron wünscht. Im Rennen um die Krone sind nur noch wenige Promis: Hardy Krüger jr. (57), Patrick Romer (30), Gil Ofarim (43), Ariel, Simone Ballack (49), Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58) liefern sich die letzten Duelle im Camp. Natalia, die als Model und TV-Gesicht bestens weiß, wie Reality funktioniert, bezieht klar Stellung und verteilt Vorschusslorbeeren – aber auch deutliche Absagen. Wer ihre Favoriten sind und wer aus ihrer Sicht chancenlos bleiben sollte, sagt sie ohne Umschweife.

"Ich gönne die Dschungelkrone absolut der Samira. Ich sehe sie ganz, ganz stark auf Platz eins", schwärmt Natalia im Promiflash-Interview. Dahinter zeichnet sie ein enges Rennen: "Auf Platz zwei sehe ich den Hubert oder die Ariel, aber Platz zwei kann zwischen den beiden auch getauscht werden." Noch klarer wird sie bei ihren Nicht-Favoriten: "Wem ich es absolut nicht gönne, wären die Eva und der Gil." Damit verleiht die Reality-Insiderin dem Countdown bis zur Krönung eine zusätzliche Note – denn ihre Einschätzungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem jede Prüfung, jedes Voting und jede Camp-Allianz über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Natalia mischt als Kommentatorin regelmäßig bei TV-Themen mit und kennt die Mechanik solcher Shows aus eigener Erfahrung – vom harten Alltag unter Dauerbeobachtung bis zu den Dynamiken im Team. In Interviews zeigt sich die Kölnerin meist direkt, mit klaren Kanten und einem Faible für klare Worte. Auf Social Media teilt die Influencerin private Einblicke zwischen Familienmomenten und Model-Schnappschüssen, pflegt einen offenen Draht zu ihren Followern und reagiert oft direkt auf deren Fragen. Ihre deutliche Dschungel-Ansage passt zu diesem Stil: persönlich, nahbar und ohne Schnörkel.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp