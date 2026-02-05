Fan fragt nach Heirat mit Rihanna: So reagiert A$AP Rocky

A$AP Rocky (37) musste sich während seines Auftritts in der beliebten Serie "Celebrity Substitute" nun einer unerwarteten Frage stellen. Ein Schüler wollte direkt wissen, ob er mit Sängerin Rihanna (37) verheiratet sei. "Das ist eine interessante Frage, die du da stellst", antwortete der Rapper mit einem Lächeln, ohne näher auf seinen Beziehungsstand einzugehen. Stattdessen konterte Rocky humorvoll und fragte, ob der neugierige Schüler lieber die "Umbrella"-Interpretin im Klassenzimmer sehen würde. "Du willst Rihanna, stimmt's?", witzelte er und fügte hinzu, dass sich die Kinder leider mit ihm zufriedengeben müssten.

Rocky und Rihanna, die seit November 2020 offiziell ein Paar sind, haben inzwischen drei gemeinsame Kinder: die beiden Söhne RZA und Riot Rose sowie Tochter Rocki Irish, die erst vor einigen Monaten geboren wurde. Laut People Magazine sprach der Musiker in derselben Episode auch darüber, wie das Paar seine Kinder an Musik heranführt. "Ich spiele meinen Kindern alle möglichen Musikrichtungen vor, von Michael Jacksons alten Klassikern über psychedelische Musik bis hin zu den Beatles, natürlich. Und viel Reggae", erklärte Rocky. "Wir leben in einem musikalischen Haushalt, daher ist es sehr vielfältig."

Auch abseits solcher Interviews gibt Rocky derzeit ungewöhnlich private Einblicke in sein Leben mit Rihanna. In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) erinnerte er sich kürzlich an ihr allererstes Treffen. Vor vielen Jahren habe er sie zum ersten Mal vor einem Nachtclub gesehen, als er selbst noch weit weniger bekannt war als heute. Während er gemeinsam mit Freunden wie Virgil Abloh (†41) vergeblich versuchte, an den Türstehern vorbeizukommen, sei Rihanna bereits der Star des Abends gewesen. "Wir hatten sofort Blickkontakt. Ich war wie benebelt", erzählte er in der Late-Night-Show. Heute wirkt das Paar unzertrennlich und meistert neben der Karriere auch den Familienalltag. Ob es jedoch irgendwann zu einer Hochzeit kommen wird, bleibt vorerst offen.

Getty Images A$AP Rocky, Musiker

Getty Images A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Awards 2025

