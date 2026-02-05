Prozess: Marius Borg Høiby verstrickt sich in Widersprüche

Im Gerichtssaal von Oslo wird es für Marius Borg Høiby (29) immer ungemütlicher: Am dritten Prozesstag gerät der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) in Erklärungsnot, als es um seine angeblichen "Absprachen" beim Sex geht. Vor Staatsanwalt Sturla Henriksbø muss sich Marius erneut zu der Partynacht im Dezember 2018 auf Schloss Skaugum äußern, in der er laut Ermittlern eine Frau gefilmt und sie im Schlaf oder in einem wehrlosen Zustand sexuell missbraucht haben soll. Während er am Vortag noch betont hatte, er habe keinen Sex mit schlafenden Personen gehabt, klingen seine Aussagen nun deutlich anders. Mit wem er damals genau was vereinbart haben will, versucht er vor Gericht zu erklären – und verstrickt sich damit in immer neue Widersprüche. Das berichtet die norwegische Zeitung VG.

Sturla Henriksbø hakt vor allem beim Thema Einvernehmlichkeit nach und will wissen, ob es konkrete Vereinbarungen gegeben habe, Sex mit "schlafenden oder bewusstlosen Personen" zu haben. "Manchmal waren die Frauen müde, und dann haben sie gesagt, dass ich einfach weitermachen kann. Manchmal habe ich auch nicht gemerkt, dass sie eingeschlafen sind, aber es gab da diese Absprache", erklärt Marius laut VG und widerspricht damit seiner Aussage vom Vortag. Parallel geht die Staatsanwaltschaft auf seinen Drogenkonsum ein. Marius räumt ein, seit längerer Zeit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen, und schildert einen Vorfall auf Ibiza, bei dem er nach eigener Aussage versehentlich Ketamin statt Kokain genommen habe: "Ich konnte danach nur auf einer Bank sitzen und ein paar Stunden warten, bis ich wieder normal wurde."

Bereits am zweiten Verhandlungstag hatte Marius im Zeugenstand betont, dass der Sex mit der sogenannten "Skaugum-Frau" einvernehmlich gewesen sei. Vor Staatsanwalt Sturla Henriksbø erklärte er mehrfach: "Nummer eins. Ich schlafe nicht mit Frauen, die nicht wach sind." Dennoch geriet der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit im Kreuzverhör ins Schwimmen, als es um mögliche Videoaufnahmen ging. Ob er die Frau damals gefilmt habe, konnte er nicht genau sagen: "Ich kann mich daran nicht genau erinnern." Genervt von den wiederholten Nachfragen entgegnete er: "Das habe ich doch schon eine Million Mal erklärt."

Imago Marius Borg Høiby bei der Gartenparty zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim 2016

Imago Marius Borg Høiby

