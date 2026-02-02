"Ihre Masche": Patrick Romers Freundin ist von Eva genervt

Im diesjährigen Dschungelcamp sorgt eine vermeintliche Annäherung für Aufsehen: Samira Yavuz (32) und Ariel sind überzeugt davon, dass Eva Benetatou (33) mit Patrick Romer (30) flirtet. Mit humorvollen Bemerkungen, Komplimenten und tiefgründigen Gesprächen soll Eva versucht haben, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Patrick ist jedoch fest liiert. Seine Freundin, die Schauspielerin Annelie Henze, zeigte sich daraufhin in der RTL-Sendung "Die Stunde danach" alles andere als begeistert von Evas Verhalten.

Während Annelie hundertprozentig auf Patrick vertraut, zeigte sie sich im Interview wenig gnädig mit Eva. Sie deutete an, dass Eva bewusst auf solche Methoden setze, um Gesprächsstoff zu liefern und im Dschungelcamp nicht in Vergessenheit zu geraten: "Sie macht da jetzt einfach wieder ihre Masche draus, weil sie natürlich Angst hat, rauszufliegen." Zudem erinnerte Annelie an ein Ereignis aus Evas Zeit beim Bachelor, wo diese von einer Affäre mit einem verheirateten Mann gesprochen hatte. Ihre Reaktion zu solchen Prinzipien war eindeutig: "Wenn das halt deine Werte als Frau sind, dann gute Nacht!"

Vor wenigen Tagen hatte Annelie im RTL-Interview noch einmal betont, wie freundlich und offen ihr Partner im Camp auftritt. "Patrick ist einfach zu jedem nett und immer hilfsbereit. Der hat für jeden ein offenes Ohr", stellte die Schauspielerin klar und wiegelte damit die Gerüchte um einen Flirt entschieden ab. Auch Patrick selbst hatte am Lagerfeuer klar Stellung bezogen. Im Gespräch mit Gil Ofarim (43) sagte der TV-Bauer offen: "Annelie ist die Liebe meines Lebens. Das ist die Letzte definitiv." Auf die Nachfrage nach einem möglichen Heiratsantrag machte der Dschungelcamper deutlich, dass seine Partnerin schon darauf warte, er aber noch den richtigen Moment suche.

Collage: RTL, Instagram / annelie_henze Collage: Evanthia Benetatou und Annelie Henze

RTL Patrick Romer und Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien