Nach den Dschungelcamp-Streitereien: So denkt Eva über Ariel

Zoff im Dschungel, versöhnliche Töne danach: Eva Benetatou (33) und Ariel gerieten im Camp mehrfach heftig aneinander, stritten vor Kameras und Mitcampern – und überraschten dann ausgerechnet bei einer gemeinsamen Schatzsuche als funktionierendes Duo. Kurz darauf, an Tag 13, war für Eva Schluss: Sie musste das Dschungelcamp verlassen. Auf der anschließenden Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war, sprach die Reality-TV-Bekanntheit offen darüber, wie sie heute auf Ariel blickt und welche Eindrücke sie aus den hitzigen Tagen im Camp mitnimmt.

Im Gespräch hob Eva zunächst das Positive hervor. "Ariel ist eine Frau, die recht jung ist. Ich glaube, sie ist noch ein sehr herzlicher Mensch und auch ein liebevoller Mensch und eine tolle Mutter." Gleichzeitig machte sie deutlich, wo sie Grenzen sieht: "Aber sie hat noch ganz viel im Leben zu lernen und vor allem auch über sich selbst. Eine Meinung zu haben ist in Ordnung, aber der Ton macht immer die Musik und man muss auch Respekt den Menschen gegenüber haben und auch seine Grenzen respektieren", betonte sie. Die gemeinsame Schatzsuche, die beide "erstaunlich gut" meisterten, habe gezeigt, dass sie trotz Reibereien im Team funktionieren können – eine Erkenntnis, die Eva nach ihrem Exit bewusst hervorhob.

Die Spannungen zwischen den beiden Frauen hatten sich im Camp bereits früh angedeutet, als sie bei gemeinsamen Aufgaben immer wieder aneinandergerieten. Besonders dann, wenn es emotional wurde, prallten ihre unterschiedlichen Temperamente und Vorstellungen davon, wie man miteinander spricht, aufeinander. Gleichzeitig schien genau diese Reibung dafür zu sorgen, dass beide mit der Zeit genauer hinschauten, wo persönliche Grenzen verlaufen und welche Rolle Familie und Kinder in ihren Auseinandersetzungen spielen. Dass Eva Ariel nun trotz allem als herzlich und liebevoll beschreibt, zeigt, wie stark die gemeinsamen Tage im Camp von intensiven Gesprächen, hitzigen Momenten, aber auch von Phasen echter Zusammenarbeit geprägt waren.

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Ariel, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026