"Innerstes Ich": Davon handelt Shirin-David-Doku bei Netflix

Rapperin Shirin David (30) prägt eine ganze Generation: Nun lässt sie die Kameras ganz nah an sich heran. In der neuen Netflix-Doku mit dem schlichten Titel "Shirin" zeigt die gebürtige Hamburgerin, wie es in ihrem "innersten Ich" wirklich aussieht und wie sie zwischen Bühnenlicht, Studio und Privatleben jongliert. "Ich wollte etwas schaffen, das authentisch ist und zeigt, wer ich wirklich bin", erklärte Shirin laut spot on news. Begleitet wird sie dabei über einen längeren Zeitraum, während sie sich auf Konzerte vorbereitet, neue Musik plant und sich mit ihrem Team auseinandersetzt. Gedreht wurde an verschiedenen Stationen ihres Alltags, von Proberäumen über Backstage-Bereiche bis hin zu Momenten fernab des Rampenlichts. Die Serie soll 2026 beim Streamingdienst erscheinen und richtet sich an alle, die Shirin nicht nur als Kunstfigur, sondern auch als Mensch kennenlernen wollen.

Regie und Drehbuch übernimmt nun Michael Schmitt, der bereits für "Kaulitz & Kaulitz" verantwortlich zeichnete. Denn mit dem bereits gedrehten Rohmaterial sei sie überhaupt nicht zufrieden gewesen, wie sie 2024 kurz vorm geplanten Erscheinungsdatum auf Instagram betonte: "Da sind sehr, sehr viele Dinge unprofessionell gelaufen." Inhaltlich verspricht Netflix nun einen sehr persönlichen Blick hinter die Fassade der Erfolgsrapperin. "Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nahe an mich heranzulassen, auch an meine Familie", resümierte die 30-Jährige laut spot on news. Die Doku folgt Shirin bei der Planung ihrer Tour, beim Aufbau ihrer Shows und bei Entscheidungen, die für ihre Karriere wegweisend sind. Fans sollen miterleben, wie viel Arbeit in Bühnenkonzepten, Outfits und Performance steckt und welche Rolle ihr engstes Umfeld dabei spielt. Gleichzeitig geht es laut Ankündigung um Momente der Selbstreflexion: Die Sängerin setzt sich mit Druck, Erwartungen und ihrem eigenen Anspruch auseinander.

Neben "Shirin" baut Netflix sein Line-up mit weiteren prominenten Gesichtern aus und platziert das Format in einer Reihe mit anderen deutschen Doku-Serien, die das Leben bekannter Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise Lukas Podolskis (40) Karriere begleiten. Für Shirin ist der Schritt vor die Doku-Kameras ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die im Netz als YouTuberin begann und sie in kurzer Zeit zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen des Landes gemacht hat. Die "Bauch Beine Po"-Interpretin pflegt seit Jahren eine enge, oft sehr direkte Beziehung zu ihrer Community, teilt Erfolge und Rückschläge in sozialen Medien und bezieht ihre Fans aktiv in viele Entscheidungen ein. Gleichzeitig achtet die The Voice of Germany-Jurorin darauf, bestimmte Teile ihres Privatlebens abzuschirmen und klar zu trennen, was öffentlich werden soll und was nicht. Die neue Netflix-Reihe dürfte damit also auch für ihre Anhänger spannend sein, die sie bislang vor allem über Musikvideos, Interviews und Instagram-Posts kennen.

Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Joyn Shirin David bei "The Voice of Germany", 2025