"Hat mich belogen": Deshalb ist Umut Tekin so sauer auf Gil

Im Dschungelcamp wirkten sie noch wie Verbündete, jetzt schießt Umut Tekin (28) auf Instagram scharf gegen Gil Ofarim (43). In einem neuen Clip und mehreren Storys erklärt der Reality-TV-Star, warum er so wütend auf den Sänger ist. Schauplatz des Zerwürfnisses sind die gemeinsamen Tage im australischen Camp, dort hätten die beiden intensiv miteinander gesprochen und sich angenähert. Umut wirft Gil heute vor, ihn in dieser Zeit gleich mehrfach angelogen zu haben. Besonders bitter für den ehemaligen Camper: Er hatte dem Musiker vertraut, persönliche Themen angesprochen und geglaubt, Gil wolle mit seiner eigenen Vergangenheit endlich offen umgehen.

Auslöser für Umuts Wut ist vor allem eine Geschichte, die Gil ihm im Camp erzählt haben soll. Der Sänger habe behauptet, er dürfe zu seinem Skandal nicht mehr sagen, weil angeblich strenge Geheimverträge oder eine Verschwiegenheitserklärung existierten. Umut nahm ihm das damals ab, ließ das Thema ruhen und sprach Gil eigenen Angaben nach nicht weiter darauf an. Jetzt, zurück aus dem Camp, habe er aber selbst recherchiert und sei auf eine Unterlassungserklärung gestoßen. Die soll Gil laut Umut lediglich daran hindern, Unwahrheiten zu verbreiten – die Wahrheit dürfe er hingegen sagen. "Er hat mich belogen. Er hat das benutzt, um mich anzulügen und ich fühle mich richtig krass hintergangen", klagt Umut.

Für Fans des Dschungelcamps kommt die Eskalation des Streits überraschend, da Gil und Umut während der Show gut miteinander auszukommen schienen. Noch vor wenigen Tagen hatte Umut in einer Instagram-Story seine emotionale Verbindung zu Gil betont. Mit Worten wie "Du hast auch eine zweite Chance verdient" versuchte er, Gil Mut zuzusprechen. Gerade weil zwischen ihnen so etwas wie Sympathie entstanden sei und er angefangen habe, Gil zu mögen, treffe ihn das nun besonders.

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp

RTL Umut Tekin und Gil Ofarim beim Kennenlernen vor dem Dschungelcamp 2026