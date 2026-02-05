"Gruselig": Sam Dylan fürchtet Dschungelsieg von Gil Ofarim

Sam Dylan (34) ist in Sorge. Der Realitystar hat Angst, dass Gil Ofarim (43) das Dschungelcamp 2026 gewinnen könnte. Im Bild-Buschfunk erklärt er, dass er glaube, das Format diene dem in Verruf geratenen Sänger als Sprungbrett, um danach wieder karrieretechnisch voll durchzustarten. Davor warnt Sam ausdrücklich. "Ein Sprungbrett oder ein Comeback ist es tatsächlich für Gil, glaube ich – der hat das ja auch so geplant – und das finde ich gruselig. Ich habe Angst, dass er das gewinnt. Ich muss an den Zuschauer sagen: Leute, vergesst nicht, was er gemacht hat. Er spielt uns hier einfach eine Show vor. Das Drehbuch wurde schon Wochen vorher geschrieben. Das ist auf jeden Fall ganz klar", appelliert er an die Bild-Buschfunk-Zuschauer.

Auch Antonia Hemmer (25) ist sicher, dass Gil nach dem Dschungelcamp wieder groß rauskommen könnte. "Er war ja schon damals irgendwie ein Star. Klar, durch seinen Skandal ist das alles zurückgegangen. Und ich glaube, er kann sich auf jeden Fall wieder einige Stimmen positiv stimmen und sich einige Fans sichern", erklärt die ehemalige Make Love, Fake Love-Lady. Sie glaube, die Teilnahme sei für Gil eine eindeutige "Win-win-Situation". "Es war am Anfang sehr zwiegespalten, aber es scheint ja inzwischen doch wieder Fans für ihn zu geben und ich glaube, dass er das für seinen Erfolg auch so nutzen kann, wenn er das dann auch so beibehält."

Twenty4tim (25) wiederum scheint bemerkt zu haben, dass das Dschungelcamp für Ariel ein starkes Sprungbrett ist. Die Reality-TV-Bekanntheit habe bereits unzählige Follower auf Social Media dazugewonnen. "Ich habe gesehen, für Ariel ist der Dschungel ein Sprungbrett – zumindest was die Reichweite angeht. Sie hat schon über 100.000 Follower gemacht", verrät Tim. Genau genommen verzeichnet Ariel auf Instagram nun insgesamt 327.000 Follower [Stand 5. Februar, 10:00 Uhr].

Collage: Imago, RTL Sam Dylan und Gil Ofarim, Collage

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Realitystar