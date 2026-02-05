Halle Berry erklärt: Darum liegt Vans Heiratsantrag auf Eis

Halle Berry (59) und Van Hunt (55) wurden kürzlich Arm in Arm auf einem romantischen Date in New York gesehen. Die Schauspielerin und der Musiker, die seit 2020 ein Paar sind, genossen am Dienstagabend ein Dinner in einem schicken Restaurant. Halle trug dabei einen grauen Mantel zu Jeans und schwarzen Stiefeln, während Van mit einem grünen Mantel, kariertem Hemd und dazu passenden grünen Hosen lässig erschien, wie Just Jared berichtet. Obwohl die Beziehung der beiden als äußerst harmonisch gilt, hat Halle einen wichtigen Schritt bisher bewusst nicht gemacht: Sie hat Vans Heiratsantrag, den er ihr im Juni 2025 gemacht hat, noch nicht angenommen.

In einem Interview mit dem Magazin The Cut sprach die Oscar-Preisträgerin offen darüber, weshalb sie noch keine Hochzeit plant. Halle erklärte, dass sie nicht der Meinung sei, dass eine Ehe notwendig sei, um eine bedeutende Beziehung zu führen. "Ich weiß nicht, ob wir jemals heiraten werden", gab sie zu. Die Schauspielerin ergänzte jedoch, dass sie in einem speziellen Fall ihre Haltung überdenken würde: Wenn es um medizinische Entscheidungen und die damit verbundene gesetzliche Priorität geht, könnte eine Ehe eine Überlegung wert sein. In ihrer Beziehung scheint dieser Umstand allerdings keinen Druck auszuüben, da die beiden weiterhin glücklich miteinander wirken.

Halle war bereits mehrfach verheiratet und hat in der Vergangenheit betont, dass sie aus ihren Erfahrungen gelernt habe. Eine ihrer bekanntesten Ehen war die mit dem ehemaligen Baseballprofi David Justice, die vier Jahre dauerte und 1997 geschieden wurde. Auch ihre Beziehung zu Van ist geprägt von Offenheit über ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Werte. Freunde des Paares beschreiben die beiden als liebevolle Partner, die nicht nur privat, sondern auch beruflich ihre kreativen Seiten teilen. Halle und Van scheinen ganz in ihrem eigenen Tempo unterwegs zu sein – ohne gesellschaftliche Erwartungen oder Zeitdruck.

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Van Hunt und Halle Berry im Dezember 2021 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

Anzeige