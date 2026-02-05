Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Taylor Swift
Taylor Swift kündigt Release von "Opalite"-Musikvideo an
Taylor Swift kündigt Release von "Opalite"-Musikvideo anImagoZur Bildergalerie

Taylor Swift kündigt Release von "Opalite"-Musikvideo an

- Hannah Kändler
Lesezeit: 2 min

Taylor Swift (36) hat eine aufregende Neuigkeit für ihre Fans: Die Sängerin bestätigte, dass "Opalite" die zweite Single aus ihrem Album "The Life of a Showgirl" sein wird, die ein Musikvideo bekommt – dies soll diesen Freitag, am 6. Februar, erscheinen. Gegen Mittag können Fans das Video auf Apple Music und Spotify Premium streamen. Noch ist unklar, ob das Video später auch auf YouTube verfügbar sein wird. Doch damit nicht genug: Taylor veröffentlichte zusätzlich eine limitierte 7-Zoll-Vinyl-Ausgabe des Songs, die seit Kurzem auf ihrer offiziellen Website erhältlich ist.

Die Vinyl-Single für "Opalite" bietet auf der A-Seite den Titelsong und auf der B-Seite die Akustikversion "Life Is a Song". Die streng limitierte Edition ist derzeit jedoch nur für Kunden aus den USA bestellbar und kostet neun Euro. Während die Fans gespannt auf den Release des Musikvideos warten, hat Taylor sich vor Kurzem auf einer privaten Grammy-Party gezeigt und ihre Bewunderer damit in Begeisterung versetzt.

Taylor, die nicht nur als Sängerin, sondern auch als Songschreiberin und Schauspielerin bekannt ist, weiß immer wieder, wie sie ihre Fans überrascht. Ihre Alben sind für ihre thematische Tiefe und musikalische Vielfalt beliebt. Neben ihrer künstlerischen Karriere legt die Sängerin immer größten Wert darauf, in engem Kontakt mit ihren Fans zu stehen, sei es durch soziale Medien oder exklusive Produkte wie die jetzt angekündigte Vinyl-Platte. Private Einblicke und stilvolle Auftritte machen Taylor zusätzlich zu einem der meistbeachteten Stars der Entertainment-Welt.

Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023
Imago
Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023
Taylor Swift, Sängerin
IMAGO / ZUMA Press Wire
Taylor Swift, Sängerin
Taylor Swift, Sängerin
IMAGO / ZUMA Press
Taylor Swift, Sängerin
Sollte Taylor das "Opalite"-Video zeitnah auch auf YouTube stellen?
In diesem Artikel