Taylor Swift kündigt Release von "Opalite"-Musikvideo an

Taylor Swift (36) hat eine aufregende Neuigkeit für ihre Fans: Die Sängerin bestätigte, dass "Opalite" die zweite Single aus ihrem Album "The Life of a Showgirl" sein wird, die ein Musikvideo bekommt – dies soll diesen Freitag, am 6. Februar, erscheinen. Gegen Mittag können Fans das Video auf Apple Music und Spotify Premium streamen. Noch ist unklar, ob das Video später auch auf YouTube verfügbar sein wird. Doch damit nicht genug: Taylor veröffentlichte zusätzlich eine limitierte 7-Zoll-Vinyl-Ausgabe des Songs, die seit Kurzem auf ihrer offiziellen Website erhältlich ist.

Die Vinyl-Single für "Opalite" bietet auf der A-Seite den Titelsong und auf der B-Seite die Akustikversion "Life Is a Song". Die streng limitierte Edition ist derzeit jedoch nur für Kunden aus den USA bestellbar und kostet neun Euro. Während die Fans gespannt auf den Release des Musikvideos warten, hat Taylor sich vor Kurzem auf einer privaten Grammy-Party gezeigt und ihre Bewunderer damit in Begeisterung versetzt.

Taylor, die nicht nur als Sängerin, sondern auch als Songschreiberin und Schauspielerin bekannt ist, weiß immer wieder, wie sie ihre Fans überrascht. Ihre Alben sind für ihre thematische Tiefe und musikalische Vielfalt beliebt. Neben ihrer künstlerischen Karriere legt die Sängerin immer größten Wert darauf, in engem Kontakt mit ihren Fans zu stehen, sei es durch soziale Medien oder exklusive Produkte wie die jetzt angekündigte Vinyl-Platte. Private Einblicke und stilvolle Auftritte machen Taylor zusätzlich zu einem der meistbeachteten Stars der Entertainment-Welt.

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin

Anzeige