Geht was? "Make Love, Fake Love"-Papa bekommt Love-Key

Bei Make Love, Fake Love sorgt Elena Miras (33) jetzt für einen echten Gefühls-Tsunami: In der zehnten Folge entscheidet sich die Single-Lady dazu, Kandidat Patrick mit dem begehrten Love-Key zu sich aufs Zimmer zu holen – eine ganze Nacht nur die beiden, abgeschottet vom Rest der Villa. In der Realityshow, in der Elena einige vergebene Männer entlarven muss, will sie so herausfinden, ob Patricks Gefühle für sie echt sind. "Es war für mich ganz klar, dass Patrick hier bei mir übernachten muss, und es war die richtige Entscheidung", erklärt Elena in der Sendung. Doch dann kommt alles anders als gedacht: Denn statt einer heißen Kuschelnacht fließen zuerst Tränen.

Kurz vor der Nacht mit Patrick hatte Elena nämlich mit Alex Z. wortlos einen ihrer eigentlichen Favoriten rausgeworfen – ein Moment, der sie nun plötzlich einholt. "Das war der größte Fehler, diese Show", gesteht sie völlig aufgelöst vor den Kameras und bricht im Bett neben Patrick in Tränen aus, weil sie sich wegen ihres Verhaltens gegenüber Alex schlecht fühlt. Patrick aber bleibt ganz ruhig, hört zu und versucht, sie zu trösten. "Ich glaube, mir ist es relativ gut gelungen, Elena aufzubauen. Ich glaube, sie hat es schon schön gefunden, dass ich ein offenes Ohr für sie hatte", sagt er später im Interview. Für Elena ist diese Nacht trotz allem ein Wendepunkt: "Die Unterstützung von Patrick, obwohl ich ihn die ganze Zeit mit Alex vollgelabert habe, hat mir einfach bewiesen, er meint es ernst." Und dann bekommt Patrick doch noch seine romantische Zweisamkeit: Unter der Decke wird geknutscht.

Vor der Nacht mit Patrick wurde es für Elena ganz schön emotional. Nachdem Leonidas sie kurz zuvor eindringlich gewarnt hatte, dass Alex angeblich eine Freundin habe, stand die Influencerin unter enormem Druck. Ein harmloser Kommentar von Alex zu einem Ohrring hatte bei Leonidas sofort Alarmglocken ausgelöst – und er ließ nicht locker. "Du musst wirklich extrem vorsichtig sein", mahnte der Kandidat im privaten Gespräch. Die Warnung zeigte Wirkung: Elena war so durcheinander, dass sie Alex kurzerhand aus der Villa warf. Doch spätestens am Ende der Folge kam das große Erwachen: Bei der Enthüllung an der Nebeltür erschien niemand, der eine Beziehung zu Alex bestätigte. Moderatorin SelfieSandra (26) stellte klar: "Alex ist wirklich Single."

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Patrick posiert

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit "Make Love, Fake Love"-Kandidat Patrick

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras und Alex Z. bei "Make Love, Fake Love"