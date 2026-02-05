Laut Twenty4tim: Sie bekommen Karriere-Push dank Dschungel

Twenty4tim (25) mischt wieder mit: Im "Bild"-Buschfunk plauderte der Social-Media-Star darüber, welche Gesichter aus dem aktuellen Dschungelcamp jetzt so richtig durchstarten. Der Influencer, der selbst schon im Urwald-Format dabei war, zieht eine klare Linie: Vor allem Ariel profitiere, sagt er. "Ich bin mir ziemlich sicher, der Dschungel ist ein Sprungbrett für Ariel, was zumindest die Reichweite angeht", erklärt er in dem Talk. Wann er das sagte? In der frischen Runde des Formats, ausgestrahlt online und in den Socials.

Konkret verweist der Influencer auf Zahlen: Ariel habe bereits "ungefähr 100.000 Follower" dazugewonnen, so Twenty4tim. Das sei der beste Beweis, dass der Dschungel als Reichweiten-Turbo zündet: "Also, klappt auf jeden Fall irgendwie", sagt er bei Bild. Doch damit nicht genug: Auch Samira (32) wisse das Format gerade klug für sich zu nutzen. "Ich glaube, Samira nutzt das ganz gut für sich. Sie kommt sympathisch rüber", ordnet er ein. Und ein weiterer Name fällt: Hubert. Laut dem Netzstar schaffen es einige Kandidatinnen und Kandidaten, im Lager so zu wirken, dass die Zuschauer sie mögen – und genau das zahle sich aus. "Ich denke, einige kriegen das ganz gut hin, dass man sie sympathisch findet. Auch Hubert zum Beispiel", so Tim weiter.

Tim Maximilian Kampmann, wie Twenty4tim mit bürgerlichem Namen heißt, kennt die Aufs und Abs des TV-Dschungels. Der Sänger und Reality-Gesicht hat seine eigene Community in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und weiß, wie Momente vor der Kamera nachhallen. Wenn er über Sympathie im Camp spricht, meint er nicht nur Sendezeit, sondern auch Nähe, kleine Gesten und das Gefühl, echt rüberzukommen. Wer das schafft, landet in seinen Feeds, bekommt Reaktionen, DMs, neue Follower – und im besten Fall langfristige Fans. Dass Tim Kandidatinnen und Kandidaten namentlich hervorhebt, zeigt, worauf er achtet: Authentische Auftritte, Social-Media-Tauglichkeit und das Talent, Menschen außerhalb des Camps mitzunehmen.

Anzeige Anzeige

RTL Twenty4tim, "Reality Queens"-Moderator

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026