Will Arnetts Tattoo-Meinung entfacht hitzige Debatte

Will Arnett (55) hat mit klaren Worten eine Online-Debatte losgetreten: In der "The Romesh Ranganathan Show" erklärte der Schauspieler und "SmartLess"-Cohost, dass es seiner Beobachtung nach einen Zusammenhang zwischen "sehr vielen Tattoos" und "sehr wenig Persönlichkeit" gebe: "Ich finde, dass viele Menschen mit einer Menge Tattoos oft verdammt langweilig sind." Der Auftritt wurde in der vergangenen Woche aufgezeichnet, ein Clip kursiert seitdem im Netz. Gastgeber Romesh, der angab, rund 20 Tattoos zu haben, war mitten im Gespräch, als Will seine Sicht schilderte – und direkt einschränkte, dass es sich um eine pauschale Beobachtung mit "vielen Ausnahmen" handele, die nicht auf Romesh ziele. Dennoch: Kaum war die Passage online, kochte die Diskussion hoch.

Im Gespräch sagte Will: "Ich habe eine sehr kontroverse Position zu Tattoos." Dann legte er nach: "Es gibt viele Ausnahmen, aber unterm Strich gibt es eine proportionale Beziehung zwischen der Anzahl deiner Tattoos und wie wenig Persönlichkeit du hast." Romesh stimmte mit "Das ist eine künstliche Attitüde" zu. Auf Reddit war die Reaktion sofort spürbar. "Ooohhh, Menschen werden deswegen sehr wütend sein!", schrieb ein Nutzer. Kurz darauf hagelte es Kritik. Ein Kommentar nannte die Aussagen eine "Bullshit-Meinung", andere hielten dagegen, Tattoos seien 2026 so normalisiert, dass es "verrückt" sei, ihnen noch besondere Bedeutung zuzuschreiben. Mehrere Stimmen warfen Will "kurzsichtiges" Denken vor. Wieder andere verteidigten den Schauspieler: Er habe klar markiert, dass es um eine Generalisierung gehe, die nicht auf jeden zutreffe, und dürfe seine Meinung äußern. Eine tätowierte Nutzerin schrieb, sie stimme "teilweise" zu – je nach Umfeld, in dem jemand wie Will verkehre, könne die Beobachtung "schon passen".

Abseits der Debatte um Körperkunst ist Will, der bereits seit über 20 Jahren in der Filmbranche aktiv ist, privat für Offenheit bekannt, wenn es um sein Leben zwischen Familie und Öffentlichkeit geht. Der Kanadier zieht mit seiner Ex-Frau Amy Poehler (54) zwei Söhne groß und betont regelmäßig, wie wichtig ihm ein respektvoller Umgang ist, wenn Privates zum Gesprächsthema wird. In Interviews machte der "Arrested Development"-Star zuletzt deutlich, dass ihn Gerüchte über sein Privatleben kaltlassen und er Fiktion von Realität trennt. "Es ist verdammt lustig für mich, wie viel Sche*ß einfach erfunden wird und sie haben null Ahnung. So à la: 'Oh, du glaubst, du kennst mein Leben?'", sagte Will laut OK!. Beruflich zeigt er sich im Podcast-Studio genauso meinungsstark wie vor der Kamera, privat pflegt er den direkten Ton – auch dann, wenn er weiß, dass seine Worte Diskussionen auslösen können.

Getty Images Will Arnett, Schauspieler

Getty Images Will Arnett im "Build Studio" in New York City

Getty Images Amy Poehler und Will Arnett bei den Golden Globes 2012