Seltene Reunion: Arquette-Schwestern rocken den Red Carpet

Ein ganz besonderer Auftritt in Los Angeles: Patricia Arquette (57) und ihre Schwester Rosanna Arquette (66) sorgten am Dienstagabend bei der Premiere von "Dracula" im berühmten TCL Chinese Theatre für Aufsehen. Gemeinsam traten die beiden Hollywood-Legenden Arm in Arm vor die Kameras und strahlten wie nie zuvor. Patricia beeindruckte in einem weinroten Kleid mit goldenen Verzierungen und passenden Creolen, während Rosanna in einem gold-blau gemusterten Ensemble mit silbernen Stiefeln für staunende Blicke sorgte. Der Film von Regisseur Luc Besson, in dem unter anderem Christoph Waltz (69) und Caleb Landry Jones mitwirken, wurde an diesem Abend gebührend gefeiert.

Die Schwestern, die beide in ikonischen Filmen maßgeblich ihren Platz in der Filmgeschichte gesichert haben, treten nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Zuletzt waren sie 2024 bei der Art of Elysium's 25th Anniversary HEAVEN Gala oder 2022 bei Elton Johns (78) Oscar-Party zu sehen. Rosanna, bekannt aus "Pulp Fiction", und Patricia, die für ihre Rolle in "Boyhood" 2015 einen Oscar erhielt, nutzten diesen Abend für eine Wiedervereinigung abseits von Familientreffen. Auch ihre Brüder David und Richmond sowie die verstorbene Schwester Alexis sind Teil der berühmten Arquette-Dynastie, die Hollywood über Jahrzehnte hinweg geprägt hat.

In Interviews betonten sowohl Patricia als auch Rosanna immer wieder, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und Solidarität in ihrer Familie waren und sind. Gerade Rosanna hat sich nachdrücklich für Frauen in der Filmindustrie eingesetzt und mit ihrem Engagement im Zuge der MeToo-Bewegung für viel Bewunderung gesorgt. Patricia, die in Filmen wie "True Romance" brillierte, sprach häufig über ihren Werdegang und die oft schwierige Atmosphäre für Frauen in der Branche. "Es ist wichtig, dass wir unsere Stimme finden und einander ermutigen", erklärte sie bereits 2019. Der gemeinsame Moment auf dem Roten Teppich war daher nicht nur ein glamouröses Highlight, sondern auch Ausdruck jahrelanger Geschwisterverbundenheit.

Imago Rosanna Arquette und Patricia Arquette bei der Premiere von Dracula Los Angeles in Hollywood

Imago Rosanna Arquette und Patricia Arquette bei der Los-Angeles-Premiere von Vertical Entertainments "Dracula", Februar 2026

Getty Images Rosanna Arquette mit ihrer Schwester Patricia Arquette