Thrombose-Gefahr? Dr. Bob kritisiert Dschungel-Couchpotatoes

Während die meisten Kandidaten im Dschungelcamp auf und ab laufen und sich Aufgaben suchen, machen zwei es sich lieber auf der Pritsche gemütlich: Hardy Krüger jr. (57) und Hubert Fella (58) verbringen die Tage lieber im Sitzen – so scheint es zumindest. Samira Yavuz (32) sah schon Thrombose-Gefahr bei den beiden. Gegenüber RTL schätzt Dschungel-Arzt Dr. Bob (76) das Faulenzen der beiden ein. "Es ist nicht gefährlich, aber sie könnten schon ein bisschen mehr machen", meint der gebürtige Brite. Seine Empfehlung wäre es, sich sportliche Betätigung zu suchen, wie zum Beispiel Schwimmen im Weiher oder Gewichteheben mit ein paar Steinen.

Hardy und Hubert sind nicht die ersten, die im Dschungel lieber auf den Liegen bleiben, anstatt sich aktiv einzubringen oder für Unterhaltung zu sorgen. Daher weiß Bob auch sehr genau, dass Zurückhaltung dieser Art selten zur Dschungelkrone führt. Frühere Gewinner wie Lucy Diakovska (49) oder Lilly Becker (49) seien stets aktiv gewesen, was ihnen zum Sieg verholfen habe. "Ich meine, schaut euch Lucy und Lilly an. Die waren sehr energiegeladen, sie standen auf und sind Dschungelköniginnen geworden. Also, wenn du diese Show gewinnen willst, steh auf und bewege dich", meint der 76-Jährige. Noch haben Hardy und Hubert die Chance, sich zu beweisen, denn bisher blieben sie vom Zuschauer-Voting verschont.

Während Hardy allerdings schon zittern musste, war Hubert bisher sicher. Der Ehemann von Matthias Mangiapane (42) konnte tatsächlich viele Sympathien gewinnen. Seine fröhliche Art und die Tatsache, dass er für alle Mitcamper ein offenes Ohr hat, kamen bei den Zuschauern bisher sehr gut an. Auch zeigte Hubert schon Offenheit und Emotionen: Er erzählte vom Verlust seiner engsten Freunde, plauderte einige schlüpfrige Geschichten aus und erzählte von skurrilen Promi-Begegnungen. Hardy könnte sich durch seine Leistung in der vergangenen Dschungelprüfung ebenfalls einige Zuschauerstimmen gesichert haben. Zusammen mit Samira und Simone Ballack (49) meisterte er das "Kotzella-Festival" mit Ruhe und Entschlossenheit. Außerdem sprach der Schauspieler am Lagerfeuer auch schon über die dunklen Momente seines Lebens, wie unter anderem den frühen Kindstod seines Sohnes – solche Geschichten berühren viele Fans.

Getty Images Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

RTL Hardy Krüger jr., Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026