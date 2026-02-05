Cecilia Asoro warnt Elena Miras vor MLFL-Kandidat Leonidas

Krisenstimmung bei Make Love, Fake Love: Nachdem Alex Z. die Villa verlassen musste, ringt Elena Miras (33) in der Nacht der Gefühle mit ihren Entscheidungen – und sucht Nähe bei Kandidat Patrick, den alle "Papa" nennen. Während die Single-Lady Halt braucht, meldet sich Leonidas erneut zu Wort und stellt eine brisante Vermutung in den Raum: Auch Patrick könne vergeben sein. Das Gespräch heizt die Stimmung im Haus an, denn Patrick widerspricht sofort und macht klar, dass er sich solche Unterstellungen nicht bieten lässt. Während Patrick fassungslos reagiert, beobachtet Elenas enge Freundin Cecilia Asoro das Drama genau – und beschließt, die Single-Lady eindringlich zu warnen.

Die Reality-TV-Bekanntheit mahnt, Elena solle sich "nicht mehr von anderen belabern lassen", und erinnert daran, dass in einer Show wie dieser manche nur "Sendezeit abgreifen" wollen. Für Cecilia ist Leonidas' Vorgehen durchschaubar. Im Vieraugengespräch drückt sie es unmissverständlich aus: "Ich sage dir, tu mir einen Gefallen: Pass auf bei Leo, der ist so gefährlich." Patrick kocht derweil vor Wut, weil Leonidas zuvor schon mit dem Verdacht gegen Alex falsch lag. Sein bitter-ironisches Fazit zur Performance des Kontrahenten: "Der Oscar geht heute ganz klar an Leo." Als Elena kurz darauf emotional zusammenbricht, sind es Patrick und Cecilia, die sie auffangen und ihr raten, auf ihr Bauchgefühl zu hören.

Wie turbulent die Nacht tatsächlich war, zeigte sich spätestens, als die berühmte Nebeltür keinerlei Beweis für einen Betrug von Alex lieferte. Moderatorin SelfieSandra (26) sagte klar: "Alex ist wirklich Single." Für den ausgeschiedenen Kandidaten war das ein Schock, aber auch für Leonidas, der direkt nach der Enthüllung zusammenbrach. "Das ist zu viel, Mann – ich kann nicht. Ich muss raus. Ich lag komplett falsch. Und ich dachte, ich hätte recht gehabt mit dem Ohrring, und dann lag ich einfach falsch." Im Einzelinterview ging der Kandidat sogar so weit, sich selbst infragezustellen: "Ich hätte mich hier nicht anmelden dürfen. Ich habe mir meine Zukunft verbaut."

RTL Cecilia Asoro und Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL Kandidat Leonidas und Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras und Alex Z. bei "Make Love, Fake Love"