Luke Combs sagt Super-Bowl-Show wegen Babyglück ab

Country-Star Luke Combs (35) hat seinen Auftritt beim Super-Bowl-Konzert "Madden Bowl" in San Francisco abgesagt. Der Grund für die kurzfristige Änderung ist ein besonders freudiger: Seine Frau Nicole erwartet das dritte gemeinsame Kind. Eigentlich hätte der 35-jährige Sänger am Freitagabend im Chase Center zusammen mit weiteren Künstlern wie Zach Bryan (29) und Teddy Swims auftreten sollen. Doch nun widmet er seine gesamte Aufmerksamkeit ganz seiner Familie. Sponsor EA Sports verkündete die Neuigkeiten auf Instagram: "Luke hat zu Hause alle Hände voll zu tun, da Nachwuchs unterwegs ist."

Luke selbst entschuldigte sich in einem persönlichen Post auf Instagram bei seinen Fans für die Absage. "Familie geht immer vor", schrieb der Sänger, der sich als liebevoller Ehemann und Vater von seinen zwei Söhnen Tex und Beau einen Namen gemacht hat. Für die bevorstehende Geburt bleibt er an der Seite seiner Frau Nicole und wird sich tatkräftig auf den Familienzuwachs vorbereiten, wie Page Six berichtet. Der Madden Bowl, ein fester Bestandteil der Super-Bowl-Events, wird dennoch ein Highlight für alle Fans: Künstler wie Zach Bryan und weitere Musiker stehen bereit, ein unvergessliches Konzert zu liefern.

Luke und Nicole, die seit 2020 verheiratet sind, bilden eine enge Einheit und freuen sich darauf, ihre Familie zu vergrößern. Der Sänger, der immer wieder von seiner Liebe zu seinen Kindern schwärmt, musste bereits bei der Geburt seines zweiten Sohnes Beau einen schwierigen Moment erleben: Damals war er auf Tour in Australien und verpasste die natürliche Geburt, konnte aber zumindest virtuell dabei sein. Nicole hat in der Vergangenheit geäußert, dass sie sich eine große Familie wünscht, und mit Kind Nummer drei erfüllt sich dieser Wunsch weiter. Die beiden genießen die kleinen und großen Momente ihrer gemeinsamen Reise und scheuen keine Anstrengungen, um als Familie zusammenzuhalten.

Getty Images Luke Combs, Sänger

Getty Images Luke Combs, Sänger

Getty Images Luke Combs (r.) mit seiner Frau Nicole im Mai 2023

