Altes Interview aufgetaucht: Epstein spielte Taten herunter

Jeffrey Epstein (†66) sitzt Steve Bannon gegenüber, die Kamera läuft, das Setting wirkt wie ein vertrauliches Gespräch – doch was die nun veröffentlichten Aufnahmen zeigen, ist verstörend. In einem bislang unveröffentlichten Interview, das 2019 für eine Doku über den Unternehmer entstanden sein soll, versucht Jeffrey, seine Einstufung als Sexualstraftäter herunterzuspielen. Als Steve ihn im Gespräch nach seiner Registrierung fragt, will er wissen: "Was bist du ... Sexualstraftäter Klasse 3?" Jeffrey entgegnet knapp: "Tier 1." Auf die Nachfrage, ob das nicht "die höchste und schlimmste" Kategorie sei, behauptet der Finanzier: "Nein, die niedrigste. Ich bin die niedrigste."

Während Steve in dem Gespräch immer wieder an Jeffreys Gewissen rührt, gleitet das Interview in zynische Sphären ab. Der Medienmann will wissen, wie viele Menschen wohl Geld von einem registrierten Sexualstraftäter annehmen würden, wenn es um das Überleben ihrer Kinder geht. Jeffrey antwortet, jeder würde sagen: "Ich will das Geld für meine Kinder." Dann setzt er noch einen drauf und malt das Bild, selbst "der Teufel" könnte ihnen Geld im Tausch für das Leben des Kindes anbieten. Steve fragt daraufhin direkt: "Glaubst du, du bist der Teufel selbst?" Jeffrey wiegelt ab: "Nein. Aber ich habe einen guten Spiegel", sagt er mit einem Grinsen, das Bannon sichtlich irritiert.

Das Video ist Teil von rund 2.000 Clips und mehr als drei Millionen Seiten Material, die das Justizministerium am 30. Januar 2026 veröffentlicht hat. Steve hatte 2021 in der New York Times bereits eingeräumt, über 15 Stunden Interviewmaterial mit Jeffrey gesammelt zu haben und kündigte im Sommer 2025 bei einer Live-Aufzeichnung seines Podcasts an, er wolle den Film Anfang 2026 veröffentlichen. Jeffrey stand bereits seit den frühen 2000er Jahren wegen seiner strafrechtlich relevanten Beziehungen zu Minderjährigen unter Beobachtung. 2009 bekannte er sich in Florida der Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger schuldig.

ActionPress / Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008

Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee

Getty Images Ein Protest während des Jeffrey-Epstein-Prozesses in NYC im August 2019