Wow: Dschungelcamp und Stefan Raab verzeichnen Rekordquoten

Für RTL könnte es aktuell kaum besser laufen. Das Dschungelcamp läuft in der zweiten Woche und lockt immer mehr Zuschauer vor die Bildschirme. Berichten von DWDL zufolge erreichte die Folge vergangenen Donnerstag etwa 4,42 Millionen Zuschauer – das sind rund 700.000 mehr als vergangene Woche. Damit lag der Marktanteil bei 18,3 Prozent, was ein echter Gewinn für den Sender ist. Und auch die Quoten der nachfolgenden Sendungen können sich sehen lassen. "Die Stunde danach" – mittlerweile fast genauso kultig wie das Dschungelcamp selbst – verzeichnete sogar einen Rekord. Mit durchschnittlich 2,37 Millionen Zuschauern gab es hier den Staffelbestwert. Stefan Raab (59) bescherte RTL im Anschluss mit seiner "Halben Stunde nach der Stunde danach" einen weiteren Gewinn mit etwa 1,09 Millionen Zuschauern.

Stefans nachträgliche Sendung zum Dschungel feierte erst in diesem Jahr ihre Premiere. Weil der Entertainer zu RTL wechselte, kommt er wohl nicht darum herum, sich in eine der größten Realityshows im deutschen Fernsehen einzuschalten. Damit kam er beim Publikum zwar ganz gut an, trat aber auch schon ins Fettnäpfchen. Am Internationalen Holocaust-Gedenktag vergangene Woche konnte Stefan es sich nicht verkneifen, einen Witz auf Kosten von Gil Ofarim (43) zu machen, der aufgrund seines sogenannten "Davidstern-Skandals" vor einigen Jahren als umstritten gilt. Der Spaß führte zu einem großen Aufschrei, aber RTL reagierte schnell. Der Beitrag ist auf dem Streaming-Portal RTL+ verschwunden.

Auch wenn Stefans Witz unangemessen gewesen sein mag, ist Gil der wohl kontroverseste Kandidat in dieser Dschungelcamp-Staffel. Viele Fans wundern sich, dass der Sänger noch immer nicht rausgewählt wurde. Und auch die anderen Camper sind immer unzufriedener mit seinem Verhalten. Vergangene Folge kochte die Stimmung über und neben Dauerbrenner Ariel bekam Gil auch die Meinung von Samira Yavuz (32) und Simone Thomalla (60) um die Ohren geworfen. Allerdings konnte der 43-Jährige sich durch sein Durchhaltevermögen im Dschungel viele Sympathien sichern. Auf Instagram stärken ihm die Fans den Rücken. "Für mich ist das schon wieder gelaufen! Warum hacken die alle schon wieder auf Gil rum? Es reicht wirklich!", betonte nicht nur ein User.

RTL Sonja Zietlow, Jan Köppen, Patrick Romer und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026