"Keine 5 Minuten gedauert": Edith Stehfests Kuss mit Damian

Öffentliches Liebesdebüt nach der Trennung: Schauspielerin und Reality-Star Edith Stehfest (30) zeigte sich in Köln erstmals mit ihrem neuen Partner Damian – und das ausgerechnet bei der Premiere zur vierten Staffel von Promis unter Palmen, wo auch Ex-Partner Eric Stehfest (36) anwesend war. Kennengelernt haben sich Edith und Damian in ihrem Stammclub, in dem Damian als Türsteher arbeitet. Der Moment, der alles veränderte, passierte mitten in der Nacht auf der Tanzfläche, wie Edith im Gespräch mit TAG24 verriet. "Das hat ungefähr fünf Minuten oder zehn Minuten gedauert", sagte sie über ihren ersten Kuss im Club. Beim Event trafen dann Vergangenheit und Gegenwart aufeinander: Edith mit Damian an ihrer Seite, Eric wenige Meter entfernt – ein Aufeinandertreffen, das am Ende viel entspannter verlief, als viele erwartet hätten.

Edith erzählte bei TAG24 offen, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben im Club geknutscht und danach sogar jemanden aus dem Club mit nach Hause genommen habe. Die Nacht Ende 2025 bei Damian sei zum Wendepunkt geworden: Seitdem spüre sie "ein Gefühl von Sicherheit und Struktur oder etwas, auf das ich mich verlassen kann. Das hat sehr, sehr, sehr lange gefehlt", so die Schauspielerin. Zusammen wohnen die beiden noch nicht, doch Edith pendelt derzeit zwischen ihrer Heimatstadt Leipzig, Erics Wohnort in Thüringen und Damians Zuhause in Niedersachsen. Lange wolle sie sich mit großen Schritten nicht aufhalten: "Wennschon, dennschon – oder man kann es auch meiner Meinung nach sein lassen. Was brauche ich zwölf Monate, jemanden kennenzulernen? Ich weiß ja meine Struktur. Entweder passen die zusammen oder nicht", erklärte sie. Damians erstes Kennenlernen mit Ediths Kindern fand bisher nur per FaceTime statt.

Auch vor Ort blieb es ruhig, als Damian auf Eric traf – ein bewusstes Vorgespräch inklusive. "Wir wollten uns treffen, um uns mal vorher gesehen zu haben, bevor es hier vielleicht unangenehm werden könnte oder so", sagte Damian im Interview mit TAG24. "Ist aber nicht, ist alles super entspannt." Eric sehe in Damian keine Bedrohung für seine Kinder, betonte der Türsteher, vielmehr wolle man als Patchwork-Family ein gutes Leben für die Kids bauen. Bei "Promis unter Palmen", das ab dem 16. Februar bei SAT.1 und Joyn läuft, begegnen sich Edith und Eric als Ex-Paar vor der Kamera wieder – nach Wochen der Funkstille, in denen es laut Edith auch unbequeme Situationen gab. Sie räumt ein, manche ihrer Moves gegenüber Eric heute anders zu sehen. Für Außenstehende könnten diese Szenen am Ende als kleiner Leitfaden taugen, "dass man das nicht machen muss".

Imago Edith Stehfest und Damian Beyert bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Imago Edith Stehfest und Damian Beyert bei der Premiere von "Promis unter Palmen"

Imago Schauspieler Eric Stehfest bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty