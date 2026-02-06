Jacob Elordi fühlt sich beim Schauspielern wie Hochstapler

Jacob Elordi (28) hat nun offen über seine Ängste und Unsicherheiten beim Schauspiel gesprochen. Der australische Schauspieler, der in der neuen Verfilmung des Klassikers "Wuthering Heights" die Rolle des Heathcliff übernimmt, gab in einem Interview mit Esquire UK zu, Respekt vor der Dimension des Projekts gehabt zu haben. "Je älter ich werde, desto nervöser werde ich, und ich hatte Angst; es war ein großer Film, und die Crew war groß und die Kulissen waren riesig", erklärte er. Der 28-Jährige, der an der Seite von Margot Robbie (35) spielt, sagte, er fühle sich manchmal wie ein Hochstapler: "Es gibt einen Druck, nicht dem zu entsprechen, was die Leute von einem erwarten."

Jacob sprach auch über seine Jugend im Internat, die er als extrem streng beschrieb. Damals seien es "subversive" Filme und Bücher gewesen, die ihm heimlich die Tür zu einer anderen Welt geöffnet hätten. Er erinnerte sich daran, wie er als Teenager erstmals die Bühne betrat – damals habe er noch wesentlich mehr Mut gehabt, vor allem, weil er dort zum ersten Mal Lob für etwas bekam, das nichts mit Sport zu tun hatte. Heute steht er an einem Punkt, an dem er nicht nur große Romanfiguren wie Heathcliff verkörpert, sondern auch für prestigeträchtige Preise nominiert wird. Doch die Angst, nicht den Erwartungen anderer zu entsprechen, gehe nie ganz weg.

Privat betont Jacob immer wieder die Nähe zu seiner Familie. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ihn seine Mutter Melissa zu den diesjährigen Oscars begleitet, eine Geste, die von tiefer Dankbarkeit zeugt. Sie habe ihr Leben lang an ihn geglaubt und ihn stets unterstützt. Dieser familiäre Rückhalt prägte Jacob nicht nur privat, sondern half ihm auch, die Unsicherheiten seines Berufs zu meistern. Trotz des Erfolgs und der großen Projekte bleibt der Schauspieler demnach bodenständig und reflektiert über die Herausforderungen und Bürden seines Lebens in der Öffentlichkeit.

Getty Images Jacob Elordi, Oktober 2025

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi

Getty Images Jacob Elordi bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026