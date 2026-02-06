Hardy Krüger Jr. glaubt an Ariel und Gil im Dschungelfinale

Frisch aus dem australischen Busch zurück, zieht Hardy Krüger Jr. (57) nach seinem Aus im Dschungelcamp ein klares Fazit – und überrascht mit einer Prognose: Er traut Ariel und Gil den Sprung ins große Finale zu. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash dabei war, sprach der Schauspieler offen über die Stimmung im Camp, die hitzigen Auseinandersetzungen und seine persönliche Strategie, ruhig zu bleiben. Obwohl es zwischen ihm und Ariel mehrfach krachte, sieht Hardy in ihr eine clevere Taktikerin – und in Gil einen Publikumsliebling, der sich in den vergangenen Tagen immer stärker in Position gebracht habe.

Konkreter wurde Hardy bei der Frage nach Ariels Auftritt im Camp. "Also, ich glaube, dass sie eine Strategie verfolgt hat", sagte er gegenüber der anwesenden Presse. Ariel wisse sehr genau, wann sie sich in den Vordergrund spiele, "um Sendezeit und Aufmerksamkeit zu bekommen". Das sei in der Reality-Welt nicht unüblich, erklärte der Darsteller weiter: Es gehe um Präsenz, Follower, Jobs – und am Ende auch um Geld. Die Wortgefechte mit ihm selbst ließ er an sich abperlen: "Ich bin ein ruhiger Typ. Ich werde nicht laut." Gerade weil es aus seiner Sicht Ariel nicht um die Sache gegangen sei, habe er versucht, die Attacken zu ignorieren. Beim Blick auf die Zuschauertrends zeichne sich für ihn ab, "dass Gil und Ariel im Finale stehen" könnten.

Abseits von Hardys Rückblick kochte die Stimmung im Camp zuletzt hoch, besonders rund um Gil. Nach einer missglückten Prüfung und einem Sturz stand der Sänger erneut im Zentrum der Debatten, während am Lagerfeuer die Worte schärfer wurden und draußen viele Fans Partei ergriffen. Ariel blieb dabei eine der prägendsten Stimmen der Runde. Hardy fokussierte sich hingegen auf Deeskalation, suchte Abstand zu endlosen Diskussionen und setzte auf Beobachten statt Kontern. Privat gilt der Schauspieler als besonnen, jemand, der Konflikte lieber schlichtet als schürt – eine Haltung, die er im Camp beibehielt, auch wenn der Ton rauer wurde und Loyalitäten im Team täglich auf die Probe gestellt waren.

Hardy Krüger jr., Dschungelcamp-Kandidat 2026

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Ariel im Dschungelcamp 2026

