So geht es Hardy Krüger jr. nach seinem Dschungelcamp-Exit

Hardy Krüger jr. (57) hat keine Chance mehr, der diesjährige Dschungelkönig zu werden. Der Schauspieler musste das Dschungelcamp an Tag 14 wegen zu weniger Anrufe verlassen – und darüber ist er froh! In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, erklärt er, wie es ihm nach seinem Exit geht. "Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr froh, jetzt irgendwie aus dem Dschungel zurück zu sein in der Zivilisation", gibt Hardy ehrlich zu.

Eigentlich hatte der Sohn von Schauspiellegende Hardy Krüger (†93) das Ziel, die Dschungelkrone zu ergattern. Dass ihm die Chance so kurz vor dem Ende genommen wurde, enttäusche schon ein wenig. Dennoch ist der 57-Jährige dankbar dafür, wie es nun gekommen ist. "Man ist natürlich ein bisschen enttäuscht, gerade wenn es in die Zielgerade geht. Aber im Grunde genommen bin ich jetzt einfach auch sehr glücklich, dass ich wieder unter den normalen Lebenden bin und ich bin fein damit und bin sehr dankbar für die Erfahrung", erklärt Hardy.

Warum es an Tag 14 ausgerechnet ihn traf, kann sich Hardy nicht so recht erklären. "Ich weiß es nicht", grübelt er und erklärt, dass er verwundert ist, weil er das Gefühl hatte, dass die Tendenz eigentlich in eine ganz andere Richtung ging. "Man muss natürlich mit allem rechnen. Das ist klar, aber anscheinend ist es halt so, dass die Zuschauer irgendwie eine ganz andere Sache sehen wollen als das, was ich erwartet hätte", gibt er sich geschlagen und meint, das wohl oder übel akzeptieren zu müssen.

RTL Hardy Krüger jr. nach seinem Dschungelcamp-Exit

RTL Hardy Krüger jr. bei der Nachtwache im Dschungelcamp

RTL Hardy Krüger jr. und Simone Ballack im Dschungelcamp-Lager

