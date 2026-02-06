Er wurde zum Thema: Chris Broy meidet Evas Dschungel-Staffel

Eva Benetatou (33) kämpfte sich in den vergangenen Tagen durch das diesjährige Dschungelcamp, doch einer schaute demonstrativ nicht zu: ihr Ex-Verlobter Chris Broy (36). Während andere Ex-Partner der Camper das Geschehen im Fernsehen oder per Stream verfolgen, macht der Realitystar einen großen Bogen um die Show. Auf Instagram stellte sich Chris jetzt den neugierigen Fragen seiner Follower – und nutzte die Gelegenheit, um ordentlich gegen das Format auszuteilen. "Finde das Dschungelcamp dieses Jahr irgendwie megapeinlich. Zu 80 Prozent geht es da nur darum, wer hat mit wem und warum etc.", erklärte er.

Zeitgleich mit seiner Abwehrhaltung gegenüber dem Dschungelcamp wurde Chris dort jedoch zum Thema. Eva erhob während der Show schwere Vorwürfe gegen ihn: Sie erzählte am Lagerfeuer, dass er sie während seiner Teilnahme an der Realityshow Kampf der Realitystars betrogen haben soll. Diese Aussage blieb nicht lange unbemerkt und führte zu Nachfragen seiner Social-Media-Fans. Auf die Frage, ob die Vorwürfe wahr seien, reagierte Chris knapp, aber eindeutig: "Nein." Weitere Details ließ er jedoch unausgesprochen und ließ den Disput damit im Raum stehen.

Die öffentlichen Spannungen zwischen den beiden reichen bereits länger zurück. Die Beziehung zwischen Eva und Chris war von Höhen und Tiefen geprägt und endete schließlich in einer öffentlichen Trennung. In der vergangenen Folge des Dschungelcamps schilderte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihrer Mitcamperin Ariel, wie sie nach Chris' Rückkehr von "Kampf der Realitystars" zunehmend distanziert behandelt worden sei. Besonders erschüttert habe sie ein Moment auf Instagram: In einer Story der Influencerin Jenefer Riili (33) entdeckte Eva plötzlich die vertrauten Glücksarmbänder an deren Handgelenk. "Du schenkst ja nicht irgendjemandem die Glücksbringer deiner Frau!", erklärte sie fassungslos.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Ariel im Dschungelcamp 2026